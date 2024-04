Baloncesto: Empieza a picar la naranjada

En cuanto a la Liga Nacional de Baloncesto, siete equipos discutirán la supremacía esta temporada: Deportivo San José el campeón defensor, Olimpia Kings, Colonias Unidas Gold, Libertad, Félix Pérez Cardozo, Sol de América y Atlético Ciudad Nueva. La Primera Etapa será a dos ruedas, todos contra todos.

Lea más: Reunión busca definir lo del torneo masculino

Mañana, desde las 19:30, se disputarán los cotejos de la jornada inaugural: San José vs. Ciudad Nueva (estadio León Condou), Sol de América vs. Libertad (Polideportivo Luis Óscar Giagni) y Olimpia Kings vs. Colonias Gold (Polideportivo Osvaldo Domínguez Dibb). Libre: Félix Pérez Cardozo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La segunda fecha, el jueves, será así: Colonias Gold vs. Sol de América, Libertad vs. San José y Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo. Libre. Olimpia Kings.

Las Rojas se preparan

El team femenino de Félix Pérez Cardozo se prepara para ser anfitriona del Grupo A de la Liga Sudamericana de Clubes, que se disputará del 3 al 5 de mayo próximos. Forman parte del grupo Sesi Araraquara Basquete de Brasil, Ambato Soldiers de Ecuador y Universidad de Chile.

Del 9 al 11 del mes entrante se disputará el Grupo B, en Buenos Aires, con Obras Sanitarias, Aguada de Montevideo, Club de Tenis de La Paz y Power de Colombia. De cada grupo avanzarán los dos mejores, para el Final Four.