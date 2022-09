Lanzan Expo Paraguay-Brasil con altas expectativas

El titular del Ministerio Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni, y el embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes de Carvallo, presentaron hoy la 13ª edición de la Expo Paraguay-Brasil, que vuelve en formato presencial luego de una pausa de dos años debido a la pandemia. El lanzamiento se realizó esta mañana, en la sede de la mencionada institución estatal.

El evento será el 10 y 11 de noviembre próximos, en Paseo La Galería. La viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Estefanía Laterza, recordó que el año pasado este evento se desarrolló con éxito aún en formato virtual. La interacción registrada en los paneles y los encuentros en las ruedas de negocios permitieron evaluar así, explicó.

El ministro Castiglioni señaló que en 2021 se registró un intercambio bilateral de casi US$ 7.000 millones, y en el primer semestre de 2022, ya se superó con más del 50% de la cifra obtenida el año pasado, con US$ 4.000 millones, en el flujo del comercio, detalló.

Por otra parte, el embajador de Brasil destacó también la relación comercial y que Paraguay reporta superávit a su favor.

Por su parte, Junio Dantas, director y coordinador de la Expo Paraguay Brasil, destacó los números históricos y las expectativas para esta nueva edición de la muestra, que con doce ediciones y en 14 años se trata de un evento posicionado y reconocido, con más de 170 conferencias a nivel internacional desarrolladas en este lapso. Solo en 2021 participaron 10.200 personas y para esta ocasión se espera 17.000 visitantes de Paraguay y Brasil. En la rueda de negocios se pronostica la participación de unas 3.200 compañías.

En cuanto al volumen de negocios, Dantas destacó el salto reportado en los últimos años. En 2018 con 415 firmas se reportó la negociación por US$ 98 millones; en 2019, con 265 firmas y US$ 76,4 millones; en 2021, US$ 121 millones. Para esta edición, y con más de 300 compañías, se apunta a que supere los US$ 150 millones.

La organización destacó el excelente clima para realizar inversiones en Paraguay, recalcado a nivel internacional.