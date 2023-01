Brasil aprovechó el 76% de la producción 2022 de Itaipú

Durante el ejercicio 2021, la tasa de aprovechamiento brasileño de la energía de la entidad binacional Itaipú ascendió al 76,2% (50.570 GWh); mientras que la paraguaya alcanzó el 24,8% (15.799 GWh).

Si detenemos nuestra mirada sobre la tasa de aprovechamiento de la ANDE de la energía paraguaya en Itaipú, veremos que hubo un crecimiento del 7,4% con relación al 2021, de 15.799 GWh a 16.965 GWh).

Según el Art. XIII del Tratado de Itaipú, la energía que produzca el aprovechamiento hidroeléctrico “será dividida en partes iguales entre los dos países ...”.

En otras palabras, de los 69.873 GWh que produjo la central Itaipú el año pasado, 34.936,5 GWh correspondían a nuestro país.

Aún no podemos consumir la mitad de la energía paraguaya

Según el informe que divulgó ayer la entidad binacional, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retiró a lo largo del ejercicio 16.965 GWh, el 48,5%. La diferencia entre el total de la energía paraguaya en ese lapso, 34.936,5 y la que retiró la ANDE, 16.965 GWh, 17.971,3 GWh (51,4%) es la cantidad que cedimos al Brasil en 2022. En otras palabras, a finales de 2022, el mercado eléctrico paraguayo aún no conseguía utilizar la mitad de toda la energía paraguaya generada en ese año en Itaipú.

ABC publicaba esta semana que la entidad binacional transfirió a Itaipú en concepto de Compensación por Cesión de Energía US$ 183.059.100.

Si dividimos esta cantidad de dinero por la de energía cedida, averiguaremos el valor unitario promedio de la compensación que nos pagó Brasil, a través de Itaipú, en 2022. En efecto 183.059.100 / 17.971.300 es igual a US$ 10,2/MWh. Por consiguiente, el año pasado Brasil pagó al Paraguay por la energía que le “cedió”, US$ 10,2/MWh, una conflictiva cuestión que no debe estar ausente en ninguna agenda de negociación con el Brasil.