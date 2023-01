Paraguay rechaza tarifa muy baja y preocupa tibieza respecto a Anexo C

Los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Itaipú Binacional y de la Adminsitración Nacional de Electricidad (ANDE) comparecieron por más de dos horas ante los miembros de la Comisión Permanente del Congreso para responder dudas y cuestionamientos sobre la tarifa 2023 y la renegociación del Anexo C de Itaipú.

Varios legisladores exigieron una postura firme por parte del Gobierno Nacional, respaldados en el Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, para declarar espuria la deuda impuesta por Brasil a nuestro país, sin embargo, desde Cancillería e Itaipú se mostraron flojos en este aspecto.

“Nosotros estamos mirando todo eso (informes), pero obviamente nosotros tenemos un marco de bilateralidad donde tenemos que movernos y vamos a tomar todas las medidas”, se excusó al ser consultado sobre este informe el titular paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres.

Cáceres insistió en que supuestamente Paraguay no puede exigir por una parte que Brasil acepte este informe de Contraloría, y por otra parte, cuando “le conviene” que exija el respeto al tratado bilateral.

“Es muy fácil ir de un lado y decir yo quiero porque mi Congreso y mi Contraloría fija esto, pero a veces podemos encontrarnos con sorpresas cuando del otro lado creemos que se fijan unilateralmente las cosas y exigimos el cumplimiento del tratado”, acotó el titular de Itaipú.

Otro reclamo hecho por los legisladores es que el Equipo Negociador no actúa con la suficiente transparencia en cuanto a la postura a defender, y que como la renegociación del Anexo C iniciará el 13 de agosto próximo, dos días antes del cambio de Gobierno, hay temor que haya descoordinación.

“Quiero darle la seguridad de que va a haber una transición armónica entre el Gobierno Nacional y las autoridades que resulten electas después del 30 de abril, eso quiero garantizar”, dijo Arriola, agregando que si bien hay transparencia en la postura de Paraguay para la renegociación, también debe regir cierto “celo” para no develar todas sus estrategias.

“Yo le quiero decir que sí existen estrategias y que no son secretas, pero uno debe guardar celo de esas estrategias porque eso garantiza una negociación óptima para la República del Paraguay”, dijo el canciller ante el reclamo de falta de transparencia y acotó que “siempre estas estrategias va a estar basadas en la defensa de los intereses nacionales, eso les puedo asegura”.

En líneas generales, las autoridades insistieron en que Paraguay lo que debe buscar es utilizar el 100% de la energía que le corresponde de Itaipú, pero según el titular de la ANDE, Félix Sosa, esto técnicamente recién se lograría en 2030.

“Uno de los temas fundamentales que se va a proponer en el anexo C es tener esa libre disponibilidad para poder aprovechar mejor nuestro excedente. La formula perfecta de acuerdo al estudio realizado por la ANDE es que se tenga una tarifa competitiva en la Itaipú Binacional y que el Paraguay, a través de la ANDE, pueda colocar de la mejor manera posible el excedente que tenemos todavía hasta el año 2030″, dijo Sosa.

Comentó que lo que se debe procurar es que Paraguay a partir de este año pueda vender a mejor precio su energía excedente al mercado brasileño. “Lo que más conviene a Paraguay es tener una tarifa competitiva para que nuestra energía pueda utilizar para el desarrollo y lo que sobra, el excedente colocar de la mejor manera posible para tener una tarifa del mercado”, insistió el presidente de la ANDE.

El diputado Édgar Acosta (PLRA, efrainista) y la diputada Kattya González (PEN) fueron los que más fuertemente reprocharon a Contraloría por la “tibieza” en la postura sobre todo en lo referente a la deuda espuria.

Buscarán mantener tarifa alta

El anuncio unilateral del Brasil de reducción de la tarifa 2023 lo que motivó realmente esta convocatoria a las autoridades del Gobierno, y al respecto el titular de Itaipú, Manuel María Cáceres insistió en que hasta ahora no existe una tarifa fijada ni ninguna imposición por parte del Brasil y que nuestro país insistirá en mantener lo más cerca posible del precio actual que es de US$ 20,75/kW.

Brasil pretende reducir a 12,67/kW la tarifa por la energía de Itaipú para este año con el argumento de que en febrero se cancela la deuda adquirida por ambas parte contratantes para la construcción de la hidroeléctrica, porque lo que eso ya no impactará en el costo final de la energía producida, sin embargo, a Paraguay no le conviene dicha reducción, al menos no hasta que pueda disponer libremente del 100% de la energía que le corresponde.

“A la ANDE en particular le conviene una tarifa más baja de Itaipú`, porque con la tarifa vigente que vende al público, en Paraguay va a tener más margen para tener recursos y ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro de la ANDE”, indicó Sosa, aunque aclaró que independiente a la conveniencia para su institución debería primar el beneficio para el país.

Si bien al costarle menos la energía a la ANDE, esta tendría más ganancias, Itaipú como vendendor ganará menos, lo que implicará también un recorte a los llamados “gastos socioambientales”, que en gran parte son destinado a financiar mejora de la infraestructura de la ANDE.

Estos gastos sociambientales son destinados a pagar precisamente obras de infraestructura como líneas de 500 kV/ o nuevas subestaciones para que en 2030 nuestra país pueda finalmente retirar el 100% de su energía en Itaipú.

“Considerando que todavía no estamos contratando el 100 de la potencia que le corresponde a Paraguay (en Itaipú), es decir este, año vamos a estar contratando 35,5% de lo que nos corresponde, entonces a Paraguay todavía le conviene una tarifa alta para poder tener más ingresos la Itaipú, teniendo en cuenta que el que más contribuye es el lado brasileño”, dijo Sosa.

Por ello, Manuel María Cáceres dijo que buscarán con el Brasil mantener la tarifa actual, o bien, como el año pasado, tratar de consensuar una postura intermedia.