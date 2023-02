Yacyretá: Paraguay aún cede más de la mitad de su energía

En el mismo mes, pero del ejercicio 2022, la tasa de cesión de la energía paraguaya alcanzó el 79%, según las mismas fuentes. No obstante, debe destacarse que el total de energía que suministró la EBY en enero de este año superó a la cantidad que entregó en el mismo lapso de 2022 en un 72% (1.492 GWh Vs. 869 GWh).

Recordemos que la “cesión de energía” en las centrales binacionales, ese gesto paraguayo de entregar su excedente energético en Yacyretá y en Itaipú, es compensada, supuestamente, con una tarifa que no llega a los US$ 10 por MWh (1 MWh = 1000 KWh), un valor que no guarda relación alguna con los precios de mercado y mucho menos con los precios de coyuntura.

Tampoco debe olvidarse que los beneficiados - el sistema eléctrico argentino en el caso de Yacyretá, con la hasta hoy inexplicable e injustificable generosidad paraguaya, sufren de la epidemia de la morosidad, en forma aguda, tanto que hasta la fecha arrastran un saldo deudor con el Paraguay del orden de los US$ 50 millones por el concepto de referencia, según los informes oficiales o la ausencia de los mismos.

El aprovechamiento local ronda apenas la cuarta parte

El año pasado, en los doce meses, la tasa promedia de aprovechamiento de la ANDE de la energía paraguaya en Yacyretá fue del 25% (1998 GWh) y, por ende, la tasa de cesión de energía alcanzo el 75% (6.067 GWh).

En otras palabras, en todo el ejercicio 2022, la ANDE pudo - o quiso - aprovechar solo la cuarta parte de la energía paraguaya, hecho que contradice recurrentes posicionamientos de nuestras autoridades de turno, de marcado sesgo publicitario, que la República del Paraguay recuperó su soberanía en Yacyretá, porque ya habían poidido despejar todos los obstáculos técnicos.