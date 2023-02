Hacienda colocó bonos por G. 179.000 millones

La cartera económica puso a disposición de los inversionistas bonos por valor G. 234.234 millones (US$ 32,1 millones al tipo de cambio del BCP), en dos series con vencimiento en 2028 y 2030, a tasas nominales de 8,25% y 9,03%, respectivamente.

El informe señala que, si bien en esta ocasión se recibieron ofertas por G. 591.830 millones (US$ 81,2 millones), el Comité de Colocación de Bonos del Ministerio de Hacienda consideró oportuno adjudicar las ofertas por valor de G. 179.050 millones (US$ 24,5 millones).

“En esta oportunidad, se ha recibido una demanda de casi tres veces más de lo ofrecido por ambos Títulos”, destaca la cartera, aunque no menciona los motivos por lo que la adjudicación fue mucho menor ni tampoco los nombres de las entidades adjudicadas.

A partir de las últimas declaraciones realizadas por las autoridades, como el viceministro de Economía, Iván Haas, se presume que se optó por rechazar las ofertas por las elevadas tasas que estarían pretendiendo obtener los inversionistas.

Recursos para “bicicletear” la deuda

Los fondos captados con esta operación en la BVA serán destinados a financiar gastos de capital y el pago de la deuda pública o para “bicicletear” la deuda, como se lo conoce comúnmente.

Es la primera colocación en lo que va del año, la próxima se llevará a cabo el 14 de marzo y así sucesivamente cada mes hasta octubre (están programadas 9). De acuerdo a los datos de la cartera, en el mercado local, en principio, se prevé subastar un total de G. 447.174 millones (US$ 63 millones).

La ley de presupuesto autoriza para este año bonos del Tesoro hasta por un monto de US$ 565,2 millones, lo que implica que más de US$ 500 millones están a la expectativa para ser colocados en el mercado internacional, que por ahora no tiene fecha debido a las altas tasas de interés existentes.

Déficit y resultado operativo negativo

La administración central había empezado el año con un déficit de G. 478.700 millones (US$ 64,9 millones), lo que representa el -0,2% del PIB, según el informe de situación financiera correspondiente al mes de enero.

Además, se registró un resultado operativo negativo de G. 170.100 millones (US$ 23,1 millones), que equivale a -0,1% del PIB, lo que para el viceministro de Economía no puede ser considerada como una mala señal, de acuerdo a lo que indicó durante la presentación del informe.

Los mismos informes de Hacienda señalan sobre este indicador que demuestra la viabilidad de las operaciones del gobierno, por lo que cuanto menos es una señal de alerta ya que el resultado operativo (ingresos menos gastos sin incluir la inversión) se produce en enero de este año, después de que desde 2018 a 2022 venía registrando resultados positivos al inicio del ejercicio.