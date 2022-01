Circulan bonos del Tesoro por US$ 576,8 millones

Los bonos del Tesoro fueron colocados por la cartera desde 2015 a 2021, con plazos que van desde un mínimo de 4 años a un máximo de 20 años, según los datos oficiales.

En el presente año los pagos previstos en concepto de amortización por la referida deuda en bonos, ronda los G. 355.705 millones (US$ 51,6 millones), para el año venidero, G. 511.570 millones (US$ 74,3 millones) y para el siguiente, no hay vencimientos.

El informe revela que los títulos de deuda están en poder del Fondo de Garantía del Banco Central del Paraguay (BCP), de los bancos y financieras de plaza, compañías de seguros, cooperativas y empresas de otros rubros.

Hacienda, en principio, estaría colocando desde el próximo mes de febrero bonos del Tesoro a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) para obtener fondos y financiar los gastos presupuestados.

La cartera tiene disponible poco más de US$ 150 millones, que quedó luego de la primera colocación de bonos soberanos realizada el 20 de este mes en el mercado internacional.

La ley N° 6873, de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, autoriza a una emisión total de hasta US$ 350 millones, para financiar los gastos de capital y vencimientos de deudas.

En la primera operación llevada a cabo este mes en el mercado internacional, se colocaron nuevos bonos soberanos por US$ 199,6 millones, quedando un remanente de US$ 150,4 millones que serán subastados mes a mes en la BVA, de acuerdo con un calendario que dará a conocer Hacienda.

A esto se sumó la colocación de otra partida de bonos por US$ 301 millones, que fueron destinados al canje de títulos que vencen en 2023 y 2026, operación autorizada por ley de administración de pasivo o de “bicicleteo” de deudas.

En total fueron colocados US$ 500,6 millones en la operación realizada en la Bolsa de Nueva York en el primer mes del año, mientras se prepara la emisión a nivel local del remanente presupuestado.