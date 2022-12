Deuda pública equivale al 37,3% del PIB

Los datos que forman parte del informe mensual sobre deuda pública dan cuenta que de enero a noviembre el presente ejercicio, los compromisos asumidos por el país ante organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro e inversionistas en obras públicas aumentaron US$ 1.305,4 millones.

En enero se contrajo deuda por US$ 174,6 millones; en febrero US$ 95,7 millones; en marzo US$ 159,2 millones; en abril US$ 63,1 millones; en mayo US$ 250,1 millones; y en junio US$ 76,3 millones.

Al inicio del segundo semestre, en julio, se redujo levemente en US$ 19 millones el total; pero al siguiente mes, en agosto, ya sumó nuevamente 63,3 millones; en setiembre se agregó otros US$ 176,1 millones; en octubre US$ 205,8 millones y en noviembre último US$ 60,2 millones más.

En diciembre del año pasado el nivel de endeudamiento había cerrado en US$ 13.631,3 millones, lo que representaba el 34,6% del PIB, en tanto que a noviembre del presente ejercicio subió a US$ 14.936,7 millones, lo que representa el 37,3% del PIB.

En lo que va de este gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, entre 2018 a noviembre de 2022, la deuda pública creció 6.895,8 millones, principalmente entre 2019 y 2020 cuando se emitieron bonos y se obtuvieron préstamos para enfrentar la caída de la economía y la pandemia por covid-19, respectivamente.

Del total de la deuda, a la administración central le corresponde US$ 13.317,9 millones, lo que representa el 33,3% del PIB; en tanto que a las entidades descentralizadas US$ 1.618,8 millones, que equivale al 4,0% del PIB.