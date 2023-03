Alertan que en un “mes crítico”, el sistema de la SET sigue colapsado

Tras una semana en la que hubo movilizaciones de los contadores frente a la sede de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), por fallas en el sistema informático Marangatu, la situación no ha cambiado. Siguen los problemas al momento de intentar las declaraciones juradas de diversos impuestos y esto pone en jaque a los contribuyentes y a los profesionales de la contabilidad.

“Ha ocurrido un error en el sistema”, “El sistema no ha podido comunicarse con la Base de Datos. Espere unos minutos para reintentar o contacte con Asistencia Técnica”, “El usuario no tiene acceso al recurso solicitado”, “Recuperando información de inicial” (sic), “Algunas de las acciones que se pueden hacer son las siguientes: Probar más tarde, volver a realizar los pasos de la operación que intentaba realizar, comunicarse con asistencia técnica”. Estos mensajes son los que siguen apareciendo a los contadores en el sistema informático Marangatu, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), según se reportó ayer, domingo.

Los profesionales informaron a ABC que persisten las fallas, no pueden hacer sus trabajos y la SET no les ha dado una respuesta oficial a sus pedidos de que se posterguen los vencimientos o bien, que se suspendan las multas y contravenciones, no solo por no presentar el Registro de Comprobantes, como dispuso la SET, sino también de las demás obligaciones que desde este martes 7 se comienzan a vencer: Impuesto a la Renta Personal (IRP), Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) Simple.

Sin respuesta de la SET

“Lastimosamente, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta oficial de la SET, del viceministro (Óscar Orué), ninguna nota de contestación a nuestro pedido”, dijo ayer a ABC Justo Darío Silva, uno de los voceros de los contadores que protestaron la semana pasada frente a la sede de la SET y que permanecen en vigilia.

“Hoy, domingo (por ayer), el sistema está colapsado nuevamente. Tenemos un montón de reportes de colegas, que nos envían que ni siquiera están pudiendo presentar las declaraciones juradas. Estamos realmente preocupados porque es un mes para nosotros crítico, porque va a haber un tráfico demasiado importante de información en el sistema Marangatu, porque el martes se inician los vencimientos y ahora mismo sin ese tráfico, ya está presentando motón de inconvenientes el sistema”, contó.

Resaltó el temor de los profesionales de que al iniciar los vencimientos, ellos no puedan hacer ni siquiera las presentaciones de las declaraciones juradas.

“Tenemos una sobrecarga de trabajo, porque el sistema no está funcionando desde inicio de año. Ya hay trabajo acumulado. Muchos colegas no van a llegar a estos vencimientos y estamos esperando que mañana el viceministro de Tributación se expida, que saque alguna resolución, ya sea postergando vencimientos o flexibilizando las multas que se generan durante esta situación del Marangatu”, agregó.

Se suma el “enjambre amarillo”

Justo Silva y otros contadores confirmaron ayer a ABC que ni siquiera un domingo funciona el sistema, el Marangatu está colapsado, caído en varios casos. No se puede avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que impone la SET, dijeron.

Los profesionales informaron que están “en vigilia permanente” y viendo qué otras medidas tomarán.

Por lo pronto, se sumó el “enjambre amarillo”, es decir los taxistas, para apoyar la causa.

“Si persiste el problema, la no respuesta de la administración tributaria, vamos a tener que ir a otra instancia seguramente. Para que se respete nuestro derecho a trabajar con un sistema que esté en condiciones”, puntualizó Silva.