Asepy destaca el rol de las mujeres en diversos emprendimientos

Martha Arriola, directora ejecutiva de Asepy, celebró que el 48 % de sus asociados son mujeres, un número que va en aumento, según destacó. Dijo que los rubros más importantes que ocupan estas socias son gastronomía, marketing, publicidad, diseño y moda.

“Buscamos generar espacios de participación igualitario constantes, información de calidad de oportunidades para mujeres emprendedoras y espacios de liderazgo”, afirmó al tiempo de señalar que el cien por ciento del equipo operativo de Asepy está compuesta por mujeres.

Acciones que promueven desde el gremio

Entre las acciones que promueve Asepy para fomentar la participación de las mujeres, Arriola mencionó por ejemplo el evento “+Juntas”, que convocó al público femenino con el objetivo de crear un espacio de conversación con referentes de diferentes áreas y mostrar algunos casos de éxito.

“Estamos comprometidas en generar espacios para mujeres emprendedoras, a fin de tener más y mejores oportunidades de conectarnos entre nosotras y dar a conocer casos de éxitos que nos motiven a animarnos a cumplir todos nuestros sueños”, expresó.

En este contexto, la empresaria resaltó la experiencia de la socia Tite Vera como un caso de éxito de socia emprendedora de Asepy, propietaria de Articuladas, una empresa social que dio sus primeros pasos en el 2019.

En el 2021, Articuladas se convirtió en una EAS (empresa por acción simplificada) y, desde ese entonces desarrolla proyectos de servicios y productos que generan impacto social y ambiental”, mencionó la joven.

Según detalló Vera, la motivación para independizarse nació de la desigualdad de género que existe en el sector laboral de nuestro país. “Vengo del mundo de la comunicación y es de público conocimiento que aún existen casos de acoso laboral, brechas salariales, precarización y misoginia. El activismo social me motivó a trabajar para cambiar esa condición”, refirió.

Escuela de formación para emprendedoras

Según detalló en paralelo surgió la Escuela de formación para emprendedoras migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, consistente en la capacitación y el acompañamiento con un enfoque integral para más de cien mujeres que viven en Paraguay y desean ser parte de la economía formal y aportar sus experiencias, sus conocimientos y su cultura.

Asimismo, la emprendedora habló sobre los desafíos actuales, aseveró que, a pesar de los esfuerzos, aún existen muchas barreras que impiden a las mujeres empezar con un negocio, especialmente, aquellas que no cuentan con capacitación, que no tienen acceso a herramientas digitales, que no pueden pagar guarderías para dejar a sus hijos o que son excluidas financieramente, y están en la informalidad, entre otros.

Ante esta problemática, Vera recomendó a sus pares que aprovechen los cursos y espacios gratuitos que existen para emprendedoras, como el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y Ciudad Mujer, también, animó a que formen parte de las asociaciones como Asepy, que fomenta capacitaciones, asesoramientos financieros, actividades de comercio, encuentro de negocio y ferias.

La brecha salarial todavía es alta

En la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al último trimestre del 2022, se analiza el contexto de las mujeres respecto al trabajo, actividades, años de estudios, el hogar y representación política.

De acuerdo con los resultados de la citada encuesta, el promedio de ingresos mensuales de las mujeres ocupadas es de alrededor de G. 2.341.000 (guaraníes dos millones trescientos cuarenta y un mil), G. 674.000 menos que los hombres, lo que evidencia todavía una importante brecha salarial

Además el promedio de años de estudio de las mujeres de 15 y más años de edad en el país es de 10,1 años. Los hombres, por su parte presentan 9,8 años de estudio en promedio.

De acuerdo con los datos del INE, las mujeres representaron al cierre del 2022, el 49,7% de la población, o sea unas 3.659.784 personas.

Los hogares encabezados por mujeres representan el (36.8 %). De estas mujeres jefas de hogar 31.4% son solteras, 26% son unidas, 18.3% son casadas, 15,4% son viudas, 7,2% son separadas y 1,7% son divorciadas.