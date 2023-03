Repuntaron remesas desde EEUU en el 2022 y pero bajaron las de España

Un informe del Banco Central del Paraguay (BCP) revela que el total ingresado al país en concepto de remesas familiares entre enero y diciembre del 2022 fue de US$ 493 millones, que presenta un leve aumento del 1% con respecto al año 2021, cuando el monto llegó a más de US$ 487 millones. El pico histórico en el nivel de remesas familiares en nuestro país se dio en el año 2017, cuando estos recursos totalizaron US$ 586 millones.

Estos envíos de dinero constituyen una fuente de ingresos muy importantes para muchas familias de todo el mundo, al igual que para numerosos compatriotas.

Según los datos, la mayor cantidad de recursos proviene desde España, con más de US$ 292 millones, con una participación del 59% sobre el total remesado por los compatriotas en el último año. Los envíos desde España presentaron un retroceso del 2% en comparación a igual periodo del 2021, cuando se remesaron US$ 297 millones.

En segundo orden de importancia de los recursos enviados por los compatriotas se destacan los remitidos desde los Estados Unidos, que alcanzaron US$ 98 millones, entre enero y diciembre del año 2022, y se observa un repunte del 20% con respecto al 2021 cuando alcanzó US$ 82 millones, o sea unos US$ 16 millones más, de acuerdo con los datos de la banca matriz.

Envíos desde Argentina siguen bajando

De acuerdo con los datos oficiales registrados por el Banco Central del Paraguay (BCP) en el anexo estadístico, las remesas de los compatriotas desde la Argentina alcanzaron US$ 25 millones al cierre del 2022, 20% inferior al que enviaron en el 2021, cuando remesaron US$ 31 millones. Las remesas desde el vecino país se vienen reduciendo sostenidamente en el tiempo, y hoy llegan en promedio a US$ 2 millones mensuales, cuando en el 2017 llegaba a US$ 10 millones.

Atentos a crisis internacionales

Un nuevo colapso de bancos en EEUU y sus posibles repercusiones en otras entidades pone en alerta al sistema financiero global, aunque no se perciben riesgos significativos para el sistema local, si podría verse afectado en algunas situaciones o por impacto en sus principales socios.

Por ejemplo, con los envíos de las remesas familiares podrían verse afectadas tanto de los envíos desde EEUU como de otros países.

El economista César Barreto explicó por ejemplo que para países como Argentina, esta crisis puede afectar más profundamente, lo que se sumará a los inconvenientes que ya tienen

Esto podría afectar en una mayor depreciación del peso argentino y obviamente impacta en el valor de las remesas de los compatriotas desde este país. También hay riesgos en el diferencial cambiario respecto a nuestro país que afecta nuestra competitividad y además podría fomentar aún más el contrabando.