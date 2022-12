Compatriotas remesaron casi US$ 400 millones hasta octubre

Un informe del Banco Central del Paraguay (BCP) revela que el total ingresado al país en concepto de remesas familiares entre enero y octubre del 2022 fue de US$ 397 millones, que presenta un retroceso del 1% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el monto llegó a más de US$ 400 millones.

Según los datos, la mayor cantidad de recursos proviene desde España, con más de US$ 233 millones, con una participación del 60% sobre el total remesado por los compatriotas en el citado periodo. Los envíos desde España presentaron un retroceso del 5% en comparación a igual periodo del 2021, cuando se remesaron US$ 244 millones.

En segundo orden de importancia de los recursos enviados por los compatriotas se destacan los remitidos desde los Estados Unidos, que alcanzaron US$ 81 millones, entre enero y octubre del presente año, y se observa un repunte del 25%, de acuerdo con los datos de la banca matriz.

Envíos desde Argentina siguen bajando

De acuerdo con los datos oficiales registrados por el Banco Central del Paraguay (BCP) en el anexo estadístico, las remesas de los compatriotas desde la Argentina alcanzaron US$ 21 millones al décimo mes del año, 21% inferior al que enviaron en igual periodo del año pasado, cuando remesaron US$ 27 millones. Las remesas desde el vecino país se vienen reduciendo sostenidamente en el tiempo, y hoy llegan en promedio a US$ 2 millones mensuales, cuando en el 2017 llegaba a US$ 10 millones.