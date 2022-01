Remesas de compatriotas alcanzaron US$ 487,8 millones

Las estadísticas económicas de la banca matriz revelan que en diciembre último ingresaron US$ 37,2 millones, lo que implica 23,8% menos de lo registrado en el mismo mes pero de 2020.

A pesar de este resultado negativo en el último mes de 2021, el acumulado en los doce meses sumó US$ 487,8 millones y esto implica 0,2% más de ingreso con respecto a 2020.

El monto, sin embargo, por segundo año consecutivo sigue por debajo de lo remesado antes de la pandemia por covid-19, cuando superaba los US$ 500 millones entre los años 2016 a 2019.

El informe señala que España sigue encabezando la lista de los países desde donde los compatriotas envían la mayor cantidad de dinero, con más de US$ 297,5 millones; le sigue Estados Unidos, desde donde llegaron US$ 81,8 millones; y en tercer lugar Argentina, con US$ 31,4 millones.

Además, desde Chile se remesaron US$ 11 millones, Brasil US$ 9,9 millones, Francia US$ 9 millones, Italia US$ 5,5 millones y Alemania US$ 5 millones, en tanto que los demás recursos provienen de otros países del continente de Europa, de Asia y otros.

Las remesas de fondos constituyen una ayuda muy importante para las familias que viven en el país y una inyección para la economía, que también está tratando de recuperarse del fuerte golpe que significó la pandemia. Sin embargo, tras los anuncios de crecimiento económico que se dieron el año pasado, actualmente se estima que la sequía que afecta al sector agrícola conspira contra esta expectativa.