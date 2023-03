La ANDE acatará anulación de la DNCP y volverá a evaluar las ofertas

La ANDE acatará la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por la cual anuló la adjudicación de las subestaciones móviles que favorecía a Barrail Hnos. SA de Construcciones, ligada a Engineering.

En la Resolución DNCP N° 819/23, del lunes 20 de marzo del año en curso, Contrataciones Públicas señala que la ANDE generó “un informe de evaluación deficiente”. Esto tras haber investigado de oficio el proceso ante una denuncia anónima que advertía que la empresa adjudicada no cumplía con los requerimientos técnicos de las Especificaciones Técnicas de este llamado.

“Vamos a tener que volver a analizar las ofertas y a adjudicar conforme corresponde a derecho. Vamos a acatar esa decisión de DNCP, volver a analizar las ofertas como corresponde y a pronunciarnos en consecuencia”, explicó el coordinador de la Asesoría Legal de la ANDE, César Caffarena.

Tienen 20 días para volver a realizar todo el proceso de evaluación. “Si corresponde, vamos a adjudicarle a otra firma, en base a las consideraciones... si se ve algún detalle que no se vio anteriormente, se va a actuar en consecuencia”, dijo.

No obstante agregó que también podrían volver a adjudicar a la misma empresa.

Contrato anulado

El funcionario recordó que la empresa estatal ya había adjudicado esta licitación a Barrail Hnos y que ya firmaron el contrato; “pero los contratos que la ANDE firma siempre salvaguardan la posibilidad de que haya objeciones de la DNCP y que eso anule el contrato automáticamente”, explicó.

Asimismo, el abogado contó que en este caso en particular, hoy (por ayer) le estarían comunicando a la firma adjudicada que el contrato quedó anulado.

En este punto, cabe recordar que Barrail Hnos. SA de Construcciones ya no pertenece a la familia Barrail, fundadora de la citada empresa; que ahora, el 30% de sus acciones está en manos de Juan Andrés Campos Cervera, 16% a favor de 3CCC SA, de María del Mar y Sebastián Cabello Manevy, su esposa y cuñado. Además, el 10% lo tiene Víctor Galeano Perrone; otro 10%, Fernando Otazú; Armando Amarilla, exgerente de la “superproveedora”, otro 16%, y Juan Carlos Ruggeri, exgerente técnico de ICSA, más Edgar Ahrens y Celso Moreno, 8%.

Caffarena aseguró que no hubo aún ningún tipo de desembolso de la carta de crédito. “Le informamos al banco que eso está cancelado. No hay ningún perjuicio, no hay absolutamente ningún desembolso a favor de nadie en esta licitación”, enfatizó.