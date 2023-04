Deuda pública: el pago de intereses aumentó 16,5%

Los datos revelan que, de enero a marzo, el Tesoro Público pagó más de G. 1,1 billones (US$ 155,4 millones al cambio vigente) para estar al día con sus compromisos, contra los G. 960.000 millones (US$ 133,3 millones) abonados en el ejercicio anterior.

Esto implica que se abonó G. 159.000 millones (US$ 22,1 millones) más en este primer trimestre del año, que fueron a los organismos financieros internacionales y a los tenedores de bonos del Tesoro, tanto local como internacional.

Los principales organismos acreedores del Estado son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial, Fonplata y otros.

Los pagos, cada vez más importantes, se deben al crecimiento de la deuda pública, que según el último reporte, al mes de febrero se situó en US$ 15.235,7 millones, lo que equivale al 37% del producto interno bruto (PIB).

El ejercicio 2022 había finalizado con un nivel de endeudamiento público de US$ 15.053,7 millones, equivalente a 36,6% del PIB, lo que representó un incremento de US$ 1.422,4 millones con relación al monto de 2021.

A este monto sumaron en enero nuevas deudas por US$ 63,9 millones y en febrero US$ 118,1 millones más, según los datos. Del total, a la administración central le corresponde US$ 13.580,2 millones (33% del PIB) y a las entidades descentralizadas US$ 1.655,5 millones (4% del PIB).