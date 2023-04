La central hidroelétrica binacional Itaipú costó tres veces más

El politólogo Miguel Carter realató que hizo un estudio que permite visualizar datos novedosos e importantes sobre la “Obras del Siglo XX”. “Itaipú resultó ser la obra u objeto más costoso del planeta tierra. Solo basta con googlear el libro Guinness de Record Mundiales”, comentó.

Luego aclaró que en ese récord, figura una cifra que está desfasada. “Ya le escribí, le dije que hicimos una investigación, hurgamos en los balances de Itaipú, sumamos lo que se pagó en amortizaciones”, explicó.

Carter mostró que, según los datos oficiales de Itaipú, US$ 12 mil millones es el valor de la obra, monto que incluye la inversión directa de la usina, los equipos, las expropiaciones, las áreas de compensación por las inundaciones y obras auxiliares.

“Ese valor, más los intereses durante la construcción de la obra, suman US$ 17,6 mil millones, es decir el activo permanente que incluye cargas financieras y el costo total, que según ellos, es US$ 27,1 mil millones por los US$ 100 millones que contribuyeron Paraguay y Brasil”, manifestó.

Pero luego agregó que, mirando los balances de Itaipú desde 1974 al 2023, se concluye que se pagaron realmente US$ 35,8 mil millones en amortizaciones; US$ 42,5 mil millones en cargas financieras y que US$ 78,3 mil millones es el costo total (amortizaciones más cargas financieras).

“Es casi tres veces el objeto más costoso del planeta tierra”, enfatizó.