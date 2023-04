Binacionales debe ser auditadas por la CGR, tema de debate en Diputados

Entre los disertantes anunciados en el evento “Binacionales: Tienen que ser auditadas por la Contraloría” figuran el Dr. Camilo Benítez Aldana, actual contralor general de la República; el Dr. Hugo Estigarribia, constitucionalista y ex senador nacional; el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), ex director general de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de la República (CGR); y el Dr. Octavio Airaldi, ex contralor general.

El presidente del bloque asesor, diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), en más de una ocasión cuestionó duramente los supuestos impedimentos que se citan en el momento de negar la posibilidad de que la CGR revise las cuentas de las entidades binacionales.

Lea más: Itaipú niega otra vez datos de la entidad por “ser binacional”