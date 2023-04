Estiman más de 1.200 cambistas informales operan en el país ante nulo control

La sobredemanda de billetes dólares, sobre todo desde la Argentina reavivó el viejo y conocido negocio de cambios informales. Si bien nunca desapareció del mercado, últimamente están más visibles debido a la creciente demanda de estas divisas por parte de los argentinos que buscan refugiarse en la moneda estadounidense ante la desvalorización del peso y las restricciones cambiarias en su país.

Según estimaciones de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, en el país operan alrededor de 1.200 cambistas en la clandestinidad, principalmente en puntos claves de Asunción, Ciudad de Este, Encarnación y Pedro Juan Caballero. Estos cambistas o corredores operan con total libertad y sin cumplir normativas preventivas de lavado de dinero y otras exigencias a las que están obligadas las entidades formales y reguladas por el BCP.

Según se desprende de la lista de corredores de cambios habilitados por el Banco Central del Paraguay (BCP) figuran como inscriptas unas 140 personas, de las cuales solo 15 cuentan con su habilitación al día; el 89% tiene su habilitación vencida y siguen operando libremente en las calles.

En el 2011 estaban inscriptos en el BCP alrededor de 434 corredores de cambios y luego con los años esta cantidad fue bajando hasta llegar a los niveles actuales.

Corredores habilitados

Los cambistas o corredores de cambios, según la regulación actual, pueden operar en el mercado siempre que cuenten con una autorización del Banco Central para transacciones de oferta y demanda de moneda extranjera, y la operación diaria no debe superar los US$ 10.000. No deben hacer publicidad visual ni tener un establecimiento; su actividad se limita a la calle.

Considerando el monto límite que le es permitido a un corredor, fácilmente estarían moviendo alrededor de US$ 10 millones al día o más de forma ilegal.

Piden reforzar controles

Desde el gremio de casas de cambios emitieron ayer un pedido al Departamento de Policía Especializada en Delitos Económicos y Financieros que puedan reforzar controles sobre cambistas informales con el fin de frenar la fuga ilegal de dólares, que terminan financiando el ingreso de productos de contrabando.

En una reunión previa que mantuvieron representantes de las fuerzas públicas con el gremio de casas de cambios detallaron que no cuentan con las herramientas legales para intervenir estos negocios ilícitos, ya que argumentaron que el BCP debe emitir el marco normativo que establezca los procedimientos.

Toman billetes rechazados

El negocio de los cambistas ilegales en las calles también se vio alimentado últimamente por el rechazo de billetes con algún deterioro, sello o series antiguas por parte de las entidades reguladas. En la calle, cambistas toman estos billetes pero muy debajo de su valor, pero para no perder estos dólares, los usuarios terminan aceptando el cambio que les ofrecen.

Por ejemplo, de G. 7.000 que pagan en las casas de cambios regulados por un dólar, en la calle cambian en alrededor de G. 5.000 que ahora terminan yendo al mercado argentino.