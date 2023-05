Remesas: en febrero ingresó US$ 44,1 millones

El informe de la banca matriz da cuenta que con lo ingresado en febrero, más lo de enero de US$ 41,9 millones, el total en concepto de remesas suma US$ 86 millones, lo que representa 15,9% más de lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

Las remesas de dinero representan una fuente importante de ingresos para muchas familias paraguayas, porque según datos oficiales alrededor del 2% de los hogares tienen como ingresos de sostenimiento los recursos que se reciben del exterior.

Los datos del BCP indican que el mayor monto correspondiente al mes de febrero proviene de España, con US$ 23,6 millones; le sigue en importancia Estados Unidos, con US$ 8,6 millones; luego Argentina, con US$ 3,2 millones; Brasil US$ 2,1 millones, y el resto de otros países del mundo.