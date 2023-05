Deuda pública: en el primer cuatrimestre llegó a US$ 15.444,4 millones

El endeudamiento público incluye los compromisos asumidos por las instituciones componentes de la administración central y de las entidades descentralizadas, a través de emisión de bonos y contratación de préstamos de organismos financieros internacionales.

Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que del monto total señala, que a la administración central le corresponde US$ 13.821,3 millones (30,7%) y a las entidades descentralizadas US$ 1.623,1 millones (3,6% del PIB), aunque gran parte de éste último grupo tiene la garantía del Tesoro.

El ejercicio 2022 había cerrado con un nivel de deuda de US$ 15.053,7 millones (36% del PIB), a lo que se sumó otros US$ 390,7 millones en los últimos cuatro meses del presente año y, con ello, el monto total pasó a US$ 15.444,4 millones (34,3% del PIB).

Pago del servicio de la deuda pública

También en el primer cuatrimestre se pagó US$ 595,5 millones por el servicio de la deuda, que incluye intereses, amortización y comisión, de esto el 85% de los pagos corresponde a la administración central o al Tesoro Público.

El año pasado se pagó en concepto de servicio de la deuda US$ 1.014,1 millones, 75% correspondió a la administración central, para estar al día con los compromisos financieros. Dentro de este grupo, lo que preocupa es el crecimiento de los intereses porque se paga con los recursos genuinos del Tesoro, ya que la ley prohíbe abonar con deudas como sí se puede hacer en el caso del capital.

Monto subió, pero ratio bajó

La deuda aumentó, pero el ratio bajó de 36% del PIB registrado el año pasado a 34,3% del PIB a abril último, atendiendo que el Banco Central del Paraguay (BCP) actualizó en el mes de marzo las proyecciones de crecimiento económico para el presente ejercicio.

El nivel de endeudamiento se incrementó US$ 7.403,5 millones desde fines de 2018, año en que asumió la Presidencia de la República, Mario Abdo Benítez, al primer cuatrimestre de 2023. lo que implica un crecimiento de 92%.

La disparada se dio principalmente entre 2019 y 2020, para enfrentar la crisis económica generada por la sequía y la pandemia por covid-19, que derivó en la paralización de gran parte de las actividades económicas.

En la pandemia, se pagaron con deudas incluso salarios, jubilaciones y pensiones, debido a que los recursos tributarios cayeron debido a la poca actividad económica. Por su parte, en el sector privado hubo muchos despidos de trabajadores y suspensiones laborales por el cierre del las compañías, sector sobre el cual cayó casi todo el peso de la crisis.

Emisión de bonos soberanos

Hacienda prepara para el segundo semestre del año la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional, por unos US$ 500 millones.

No hizo antes la colocación de los títulos por las altas tasas de interés, ya que esta situación llevaría al Tesoro a tener que destinar más recursos para cubrir los intereses a ser pagados por esta nueva deuda.

