Recaudación aduanera creció 10,2% y de la SET 0,2%

Aduanas y Tributación dieron a conocer este jueves los resultados de la recaudación correspondiente al mes de mayo y el acumulado en lo que va del año.

El informe de la DNA señala que en mayo ingresó G. 1,15 billones (US$ 157,6 millones al cambio vigente), lo que representa G. 106.000 millones más que el mismo mes del año pasado y equivale a 10,2%.

Explica que el incremento obedece a la recuperación del nivel de importación de combustibles, que aumentó 17,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Con este resultado el acumulado alcanza G. 5,2 billones (US$ 712 millones), lo que implica déficit de 2,4% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que atribuye a la bajante del río y baja en la tasa de algunos impuestos.

Recaudación tributaria

La SET, por su parte, informó que en mayo recaudó G. 2,4 billones (US$ 337 millones), de este total G. 2,3 billones (US$ 320 millones) en efectivo y G. 119.602 millones (US$ 17 millones) en compensaciones con créditos fiscales, lo que implica una leve variación positiva de 0,2%.

El acumulado de enero a mayo asciende a G. 8,8 billones, que implica 4,7% más con respecto al mismo lapso del año pasado, dice el informe.

Tributación explica que con la recaudación total acumulada de los primeros cinco meses, se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a los dividendos y las utilidades (IDU), impuesto a la renta personal (IRP) e impuesto selectivo al consumo (ISC), explican en mayor medida la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).