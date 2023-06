Hacienda buscará obtener más recursos del mercado financiero local

Será la quinta operación de colocación de bonos en lo que va del año para conseguir recursos del sistema y financiar parte de los gastos previstos en el presupuesto, principalmente para el “bicicleteo” de los compromisos que van venciendo.

La cartera fiscal prevé realizar la reapertura de dos series de títulos de deuda: con 5 y 7 años, por G. 2.000 millones y G. 395.954 millones, con una tasa de interés del 8,25% y 9,03% respectivamente.

Hacienda, para llevar a cabo esta subasta, decidió aumentar el monto que inicialmente había destinado al mercado local, teniendo en cuenta que hasta mayo ya había colocado ya el 90,3% del total.

Según argumentaron las autoridades, existe mucho apetito de los inversionistas locales y extranjeros y porque a la hora del repago resulta más conveniente que la deuda esté en guaraníes.

Más del 90% de la deuda en dólares

Los datos de la cartera dan cuenta que al mes de abril el 90,8% de la deuda pública total se encuentra denominada en dólares estadounidenses.

Se explica que esto se debe a que desde 2013 se realizaron emisiones en los mercados internacionales de títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses.

En ese contexto indica que los bonos soberanos colocados suman US$ 5.833,6 millones y representan el 42,2% de la deuda pública de la administración central.

Además, añade que gracias a las operaciones llevadas a cabo en el mercado doméstico el 8,1% de la deuda pública está denominada en moneda local.

El monto total previsto inicialmente para este año era de G. 447.174 millones (US$ 63 millones), pero pasó a G. 802.074 millones (US$ 113 millones) y las autoridades no descartan que, de acuerdo con el resultado de esta operación, se amplíe a otros 354.900 millones (US$ 50 millones).