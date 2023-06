Conformarán coordinadora fronteriza para luchar por una compensación justa por los desaparecidos saltos

El concejal saltoguaireño Jorge Fleitas (ANR), uno de los coordinadores de la marcha de la reivindicación realizada ayer en Saltos del Guairá con más de 5.000 personas, anunció que a partir de ahora empieza la etapa del proceso tendiente al logro de una compensación justa y segura por las cataratas desaparecidas del Paraná.

Explicó que una de las tareas será conformar una coordinadora conjunta entre Saltos del Guairá y las ciudades brasileñas de Mundo Novo (Mato Grosso do Sul) y Guaíra (estado de Paraná) para impulsar una compensación verdaderamente justa y segura por las cataratas desaparecidas en el año 1984 con la construcción de la represa de la Itaipú Binacional.

Lea más: Saltos del Guairá exige que Itaipú asegure justo resarcimiento por cataratas dentro del tratado

“Junto con la capital de Canindeyú, las dos ciudades brasileñas conforman una triple frontera en torno a lo que fueron las 7 Caídas e independiente de la discusión sobre a qué territorio pertenecían esas maravillas, las tres ciudades fueron económicamente afectadas y deben ser resarcidas”, agregó el concejal Fleitas.

Otro de los trabajos a desarrollarse desde ahora, agregó el edil, es un estudio técnico para saber cuánto nos debe la Itaipú por territorio inundado y, por sobre todo, cuánto dejó de ganar la ciudad desde que la Itaipú hizo desaparecer las fabulosas cataratas, que ya hace más de 50 años atraía a miles de turistas en la zona.

Fleitas lamentó que siendo la ciudad de Saltos del Guairá la que perdió todo con el nacimiento de Itaipú sea la que menos beneficios ha recibido de la entidad binacional hasta ahora. “Somos una de las pocas ciudades cabeceras que no tiene terapia intensiva, no hay medicamentos, las escuelas sin rubros y estando prácticamente sobre el sepulcro de los Saltos, entre las ciudades más perjudicadas, no tenemos un puente que nos una con Brasil”, resaltó.

Lea más: Comerciantes de Salto del Guairá denuncian preocupante invasión de menores en el microcentro

La lucha principal es asegurar una justa y segura compensación, pero además se le exigirá a la Itaipú obras de desarrollo complementarios en el marco de los recursos sociales que maneja, y una salud de calidad con hospitales y profesionales de primer nivel, expresó el concejal Jorge Fleitas.