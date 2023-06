Mercado de valores alcanzaría nuevo récord este año

Entre enero y mayo del presente año la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) registró operaciones por un total de G. 11,79 billones (US$ 1.637 millones), que representa un incremento del 74% comparado al valor operado en igual periodo del año pasado, cuando se negoció por G. 6,75 billones (US$ 939 millones). Con este resultado, se van consolidando las expectativas de cerrar este 2023 en nuevo record histórico de operaciones. El mayor valor alcanzado fue en el año 2021 cuando la BVA reportó negocios por US$ 3.400 millones

De acuerdo con los datos suministrados por la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), en el quinto mes del año se negoció en el mercado de valores local por valor de G. 2,5 billones (US$ 360 millones), lo que representa un repunte del 30% con respecto al mes de abril, y superior en 92% interanual con respecto al mismo mes del año pasado.

Lea más: Negocios en bolsa repuntan 69% y suman US$ 1.277 millones hasta abril

Con ese resultado, el valor acumulado de lo operado en el mercado bursátil al quinto mes del año asciende a G. 11,79 billones, unos US$ 1.637 millones, según se desprende del informe suministrado por la institución al mes de abril.

Cabe señalar que en el 2022 las transacciones en la bolsa de valores cerraron con un volumen de US$ 2.771 millones, que fue inferior en 13% comparado al 2021, cuando se alcanzó una cifra histórica de US$ 3.426 millones.

Lea más: La Bolsa de Valores de Asunción cerró el 2021 con nuevo récord de operaciones, por US$ 3.368 millones

Esta baja en las operaciones concretadas en el último año estuvo relacionada en parte a que algunos inversores, como los del rubro bancario, fueron migrando hacia planes más rentables, como los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), del Banco Central del Paraguay (BCP), y por una menor liquidez.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, las transacciones en el mercado secundario lideraron con el 81% de las negociaciones realizadas en el quinto mes de 2023. El mercado secundario se refiere a títulos o acciones renegociados o vueltos a negociar por los inversores antes del plazo, con el fin de obtener liquidez. Mientras que el volumen operado en el mercado primario (operaciones nuevas) representó el 18% negociado en el mes.

Otro hecho resaltante en el mercado de valores local es el volumen operado en la moneda local, que acapara el 61% de estas transacciones realizadas en el periodo, en tanto que solo el 39% corresponde a lo operado en moneda extranjera, o sea en dólares, según se desprende del boletín correspondiente al cuarto mes del 2023.