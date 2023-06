Sanción del BCP al futuro canciller: Ramírez Lezcano asegura que no cometió irregularidades

El Banco Central del Paraguay (BCP) sancionó al futuro canciller Rubén Ramírez Lezcano y a otras siete personas que integraban el directorio de Interfisa, tras un sumario en que se detectaron supuestas faltas administrativas. La entidad también deberá abonar una millonaria multa, de acuerdo a la resolución.

Ramírez Lezcano, quien ya adelantó que recurriría a la Justicia en el fuero penal, cuestionó esta mañana en ABC Cardinal la sanción establecida en su contra por parte del BCP. Afirmó que la misma no corresponde porque -aseguró- no cometió ninguna irregularidad.

“Tomé con sorpresa que me sancionan de manera injusta e ilegítima. No soy responsable por un hecho que no cometí. Voy a seguir ejerciendo mi defensa en instancias judiciales. No hubo situación de daño ni tampoco daño al mercado financiero. Lo ilegal e irregular es que, al no haber tenido responsabilidad, participación o intervención en los hechos, la sanción es arbitraria, injusta e ilegal”, sostuvo.

Argumentos de nuevo canciller contra sanción del BCP

Según argumentó en su defensa, las irregularidades que se detectaron se cometieron antes de su ingreso al directorio de dicha entidad financiara. Comentó que durante su administración incluso se procedió a solicitar la intervención.

También alegó que fue él uno de los que promovieron el proceso de regularización de la entidad en cuestión. “Se corrigieron todas las desprolijidades. Se resolvió todo el mecanismo de control interno para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. Cuando se asumen responsabilidades de una reforma estructural del banco, los nuevos accionistas me invitan a presidir el Directorio”, comentó.

Con relación a las faltas administrativas que derivaron en la sanción, detalló que hubo una manipulación de datos contables al repartirse dinero que no había, aproximadamente unos G. 60.000 millones. Reiteró, seguidamente, que su administración fue la que detectó irregularidades y luego presentó una denuncia para la intervención.

Asimismo, indicó que -pese a ello- los accionistas no percibieron ninguna pérdida patrimonial porque actuaron oportunamente. Acotó que se recuperó el dinero y se logró estabilizar el banco mediante una recapitalización.

Cuestionó a director de BCP

El futuro canciller también cuestionó al director del BCP, José Cantero, pues señaló que firmó la resolución en su contra y los otros siete, siendo que este último había sido gerente general de Interfisa al momento en que se cometieron las desprolijidades.

“No hay dudas de que es un proceso en el que no puede ser que una persona (José Cantero) que estuvo dirigiendo la parte ejecutiva de una entidad después la sancione y firme esa sanción. Si él no participaba de esa resolución ilegítima, él otorga el quorum para que esa sanción se dicte antes de que culmine el periodo que le corresponde”, aseveró.

Igualmente, manifestó que desconoce de dónde proviene la sanción en su contra. No obstante, resaltó que el BCP emitió dicha resolución el mismo día en que el presidente electo, Santiago Peña, lo designó como parte de su gabinete para el próximo gobierno.

Ramírez Lezcano señaló que ya instruyó a sus abogados para que recurran a la Justicia en el fuero penal, a fin de revertir la sanción.

Las sanciones contra Ramírez Lezcano e Interfisa

La sanción del BCP establece que la entidad bancaria incurrió en “fallas calificadas como graves”, por lo que determina aplicar una multa equivalente a 1.500 salarios mínimos (G. 3.825.460.500) a la entidad jurídica y a 150 salarios (G. 382.546.050) a cinco exdirectores (Jorge Díaz de Bedoya, Darío Arce Gutiérrez, Rafael Lara, Alberto Ugarte Ferrari y Rubén Ramírez Lezcano).

También fueron multados con 100 salarios mínimos (G 255.030.700) Salomón Ignacio Melgarejo y Juan Arístides Galeano, mientras que fue sancionado con inhabilitación por tres años para ocupar cargos directivos o gerenciales el contador en ese entonces, Ángel Ramón Paredes.