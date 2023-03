Banco pagó millonaria multa impuesta por BCP por faltas de la entidad absorbida

Por Resolución N° 1, Acta N° 71 de fecha 13 de diciembre del año 2022, el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la aplicación de una millonaria multa establecida en G. 10.267.567.700 (US$ 1,41 millones al cambio actual) a la entidad bancaria GNB Paraguay, propiedad mayoritaria del banquero colombiano Jaime Gilinski. La entidad bancaria que concluyó el proceso de fusión por absorción del BBVA Paraguay el año pasado, pagó la multa el 21 de febrero del presente año.

La sanción aplicada a la entidad, según se observa en el registro de sanciones del BCP que fue publicada en su página web, es por infringir normas anti lavado en contravención a las disposiciones de la Ley N° 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y de las Resoluciones N° 349/13 y N° 70/2019 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Lea más: Concluyó trámite de fusión en GNB Paraguay

Las faltas fueron del BBVA

Según se aclara en el registro de sanciones del BCP, que las faltas en realidad fueron cometidas por el Banco Bilbao Viscaya Argentaria Paraguay S.A (BVBA Paraguay) .

No obstante, a raíz del proceso de fusión por absorción de dicha entidad, el sumario fue incluido al Banco GNB, y la sanción impuesta finalmente al Banco GNB Paraguay

Según detalla el registro de sanciones, las faltas encontradas por la Superintendencia de Bancos fueron: Por debida diligencia, como ausencia de documentación respaldatoria actualizada y falta de aplicación de debida diligencia ampliada. En cuanto al perfil del cliente, la SIB observó que no hay correspondencia entre el perfil y la documentación respaldatoria.

Además observaron establecimiento incorrecto del límite operativo autorizado; también refieren sobre señales de alerta, la ausencia de gestión oportuna; también refieren la emisión extemporánea de reporte de operaciones sospechosas.

Lea más: BCP aplica fuerte multa y sanciones al BBVA por caso Pereira Johannsen

BNF no pagó aún su multa

Cabe señalar que el Banco Nacional de Fomento (BNF) aún no pagó multa de G. 10.685 millones (US$ 1,5 millones) establecida por el BCP en 2021, tras sumario administrativo donde se detectó fallas en el control antilavado relacionado a cuentas de Darío Messer, hermano del alma del ex presidente Horacio Cartes. El efecto de la sanción está suspendido por acción promovida por el banco estatal para no pagar la multa

Según registro de sanciones del BCP en el último año fueron multados en el último año 1 casa de cambios, 2 bancos y 7 aseguradoras por diversas causas

Lea más: Justicia anula multa al BNF sobre caso Messer

Sumario fue antes que inicie la fusión

GNB a través de un comunicado aclaró ayer que el sumario instruido al Banco GNB S.A. en proceso de fusión (antes BBVA S.A.) absorbido por el GNB, se dieron por hechos que datan de entre 2018 y 2019, antes de que se iniciara el proceso de adquisición, y fusión, que inició en 2021.

Aclaran que el sumario no involucra a los actuales accionistas ni directores actuales de Banco GNB Paraguay S.A