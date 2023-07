Itaipú transfirió este semestre al Estado US$ 62 millones más que en 2022

De enero a junio de 2023, Itaipú transfirió US$ 125 millones por royalties y US$ 114 millones por cesión de energía, al Tesoro Nacional. Por su parte, la ANDE ingresó US$ 40 millones en concepto de utilidades y resarcimiento de las cargas de administración y supervisión; de acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera, Margen Derecha, de la Binacional.

Las condiciones hidrológicas actuales y el desempeño de la Central Hidroeléctrica fueron factores fundamentales para registrar un aumento en el monto de transferencias, considerando que, en el primer semestre de 2022, la suma total había alcanzado poco más de USD 217 millones. Esto representa un saldo favorable de US$ 62 millones a favor de las arcas públicas en el presente ejercicio.

En lo que se refiere solo a los pagos hechos por la Binacional en junio de 2023, los royalties totalizaron US$ 21 millones, mientras que los desembolsos por la cesión de energía también representaron US$ 21 millones. A su vez, la ANDE percibió US$ 1,6 millones por el resarcimiento de las cargas de administración.

Según establece el Tratado de Itaipú, los royalties constituyen un resarcimiento financiero que perciben los Estados de Paraguay y Brasil por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná para la producción de energía eléctrica.

La cesión de energía es la compensación abonada por el Estado brasileño para acceder a la parcela de la producción que Paraguay no utiliza. Estos dos conceptos son transferidos al Ministerio de Hacienda, institución que se encarga de distribuir los recursos, tal como disponen las legislaciones nacionales.

La ANDE recibe mensualmente los pagos por resarcimiento de las cargas y, periódicamente, también obtiene ingresos por las utilidades del capital para hacer frente a sus necesidades presupuestarias, cumpliéndose así con lo que estipula el Anexo C del Tratado.