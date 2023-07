Expo se cerró con récord de visitas y gran movimiento económico

Amado Rodríguez, director titular de Relaciones Públicas de la Expo, calificó de exitosa la edición 40ª de la Expo 2023, alcanzando nuevamente cifras récord este año tanto en asistencia del público como también el movimiento económico que deja para los más de 2.000 expositores presentes en la muestra; esto se detalló en un informe preliminar de cierre que brindó la organización ayer.

Hasta el día sábado 22 de julio, la asistencia ya llegó a 720.000 personas que ingresaron a la feria, faltando aún computar el último día (ayer) donde nuevamente se registró una importante afluencia de gente, y con lo que estiman alcanzar las 800.000 personas este año, superando la asistencia récord del 2022 de 722.000 ingresantes.

A su vez, Carina Daher resaltó que la respuesta del público fue clave para el éxito de la muestra, que trae un componente económico importante por el movimiento del consumo y el comercio en general, además de las atractivas propuestas que se prepararon para toda la familia

Resaltan éxito comercial

A su vez, Osvaldo Morínigo, miembro de la comisión organizadora, informó que en la feria este año fueron habilitados 160 espacios, además de los pabellones como el Pabellón Industrial, la feria de las Mipymes, de la Gobernación, Taiwán y otros, que en conjunto aglomeraron a unas 2.000 empresas de todo tipo, micro, pequeñas, medianas y grandes.

Destacó igualmente que en estos 16 días de feria se concretaron negocios, alianzas, empresas que pudieron vender productos, camiones, motos y todo tipo de cosas, lo que generó un importante movimiento de dinero. Solo la Expo Rueda de negocios concretó alianzas por más de US$ 600 millones, además los remates de animales por unos G. 12.000 millones (US$ 1,6 millones), movimiento de servicios por unos G. 50.000 millones (US$ 6,8 millones), entre otros rubros que igualmente generaron ingresos de montos significativos.

La buena participación del público generó justamente que haya movimiento e ingresos para todos los niveles; están los pequeños puestos de dulces, pororó, artesanías, todos reportaron buenas ventas.

Un hecho resaltante también es que debido al éxito que reportaron algunas empresas ya están previendo espacios para la próxima feria.

Más de 12.000 empleos

En cuanto a la generación de empleos, tanto en los días previos, como durante el tiempo de feria, se estima que se generaron unos 12.000 empleos directos entre profesionales de todos los rubros, arquitectos, plomeros, electricistas y todo tipo de servicio que se ha requerido para la puesta en marcha de la Expo.