Aduanas recaudó en julio 8,7% más y la SET 1,5%

Los organismo de recaudación del Estado que actualmente operan en forma separada, pero que mediante un proyecto de ley sancionado por el Congreso serán fusionados para convertirse en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), registraron resultados dispares en el mes de julio.

La DNA informó en la fecha que en el séptimo mes del año recaudó más de G. 1,2 billones (US$ 169,8 millones al cambio vigente), debido al crecimiento en la importación de varios principales rubros.

El monto obtenido representa un incremento de G. 99.000 millones (US$ 13,5 millones) y equivale a 8,7% con respecto al mismo mes del año pasado.

Con este resultado el acumulado de enero a julio sumó G. 7,7 billones (US$ 1.059 millones), lo que arroja un superávit de 2,2% con relación al mismo periodo de 2022 “convirtiéndose en la mejor recaudación de todos los tiempos en el periodo de enero a julio”, asegura la entidad.

Explica que el incremento de los ingresos aduaneros es visible, en mayor proporción, a nivel de principales rubros como es el caso de la importante recuperación de combustibles y demás derivados del petróleo en un 39,5%, informática y telecomunicaciones 63,0%, abonos 23,9% y manufacturas de tejidos (prendas y complementos de vestir) 36,6%, entre los más importantes.

Además, las importaciones de mercaderías bajo el régimen de turismo registraron superávit en la recaudación en un 37,6%, en el imponible guaraníes 50,6% y en el volumen importado 5,8%, añade el informe.

Recaudación alcanzada por la SET

La SET, por su parte, informó hoy que en julio la recaudación alcanzó poco más de G. 1,9 billones (US$ 273 millones), de esto G. 1,8 billones (US$ 255 millones) fueron en efectivo y G. 134.358 millones (US$ 18 millones) en créditos fiscales.

Señala que la diferencia positiva representa a G. 30.000 millones y equivale a 1,5% (efectivo más créditos fiscales), con respecto al mismo mes del ejercicio anterior.

Con este resultado la recaudación de enero a julio sumó G. 12,2 billones (US$ 1.679 millones), lo que representa 5,3% más con respecto a mismo periodo del año pasado.

“Es importante remarcar que la recaudación muestra un crecimiento positivo en términos de recaudación acumulada total (efectivo + créditos fiscales). Esto gracias al apoyo del sector privado y a la gestión de la Administración Tributaria, que brinda las herramientas necesarias para el fortalecimiento de la actividad económica”, añade la SET.

La administración tributaria menciona que con la recaudación total acumulada de los primeros siete meses, se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a los dividendo y a las utilidades (IDU), el impuesto a la renta personal (IRP) y el impuesto selectivo al consumo (ISC) explican en mayor medida la variación interanual positiva (efectivo más créditos fiscales).

Fusión de la SET y la DNA

El proyecto de ley sancionado por el Congreso, que fusiona la SET y la DNA para crear la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, está en poder de la Presidencia de la República para su promulgación o veto.

Las versiones manejadas indican que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgará la ley teniendo en cuenta que forma parte del plan impulsado por el gobierno electo de Santiago Peña.

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, es el principal candidato a ocupar la titularidad de la nueva DNIT, aunque en varias ocasiones respondió que no tenía información al respecto y que esperará que las nuevas autoridades definan el tema.