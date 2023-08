Contratos firmados en el 2024 ya se regirán por la nueva ley de compras públicas

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, informó esta mañana que todas las compras públicas del presupuesto 2024 ya se regirán por la nueva ley 7021/22 de compras públicas. Señaló que para ello ya están culminando el decreto reglamentario y las resoluciones para que normativa sea aplicable.

Fue en el marco de la presentación “Buenas Noticias para las Compras Públicas”, que se realizó esta mañana con representantes de la prensa, la sociedad civil y la academia. El evento tuvo lugar en el hotel Crowne Plaza de la capital.

“¿Cuándo se empezará a aplicar operativamente la ley 7021? A partir del ejercicio presupuestario 2024, de lo que se viene ahora. Y sí, ya tenemos que tener todo listo. Significa decreto reglamentario, resoluciones principales y el sistema informático”, expresó.

Lea más: Contrataciones se alista para aplicar ley de compras públicas

En este sentido, recordó que la normativa fue promulgada en el mes de abril de este año y que todavía no tiene un decreto reglamentario. “El borrador del decreto reglamentario fue trabajado entre el Ministerio de Hacienda y la DNCP. El decreto reglamentario principalmente debe regular la relación entre Hacienda y la DNCP, y entre sus sistemas, el Sistema Integrado de Información de Contrataciones Públicas y el Sistema Integrado de Administración Financiera”, expresó.

Resoluciones de la DNCP regularán los procesos de contratación

En este sentido, mencionó que el decreto reglamentario “no tiene por objeto regular los procesos de contratación y las innovaciones operativas”, sino que todo ese paquete se define en las resoluciones de la DNCP, que están “en proceso de elaboración”. Empero, indicó que primero debe emitirse el decreto reglamentario para ajustar esas cuestiones entre sistemas.

“¿Está o no está vigente la ley 7021? Si está vigente. ¿Es o no es operativa lo que hoy día pasa en el sistema? No, porque todos los contratos que hoy tenemos en el sistema fueron ya planificados con el presupuesto 2023, vigente desde antes de abril de este año”, expresó.

Lea más: DNCP lanza nuevo portal para “transformar” las compras públicas

Al mismo tiempo, el titular de la DNCP señaló que el sistema informático actual responde a una lógica de la ley 2051, en cuanto a tipos de procedimientos, plazos y que no se trata de una cuestión de ajuste al sistema actual, sino de un cambio total. “El cambio total ya lo venimos trabajando desde el año pasado. Es un proyecto de reingeniería completo”, expresó.

En este sentido, Seitz señaló que el principal componente, para el sistema informático, se contrató a través de la agenda digital del Ministerio de Información y Telecomunicaciones (Mitic) y que tiene un costo de aproximadamente un millón de dólares. “Estamos en el mes 8 de 18 meses de desarrollo y todos los procesos y módulos que presentamos hoy como futuros lanzamientos responden a este contrato como productor de distintos módulos”, expresó.