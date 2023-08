Deuda pública: Hacienda coloca hoy bonos por G. 81.627 millones

La operación se llevará a cabo a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) y si logra adjudicar la totalidad de la oferta, será la última emisión en lo que va del año autorizada por ley de presupuesto.

El informe de Hacienda señala que se realizará la reapertura de dos series de títulos, a 5 y 7 años por G. 33.500 millones y G. 48.127 millones a una tasa de interés de 8.25% y 9.03%, respectivamente.

Hacienda a nivel local ya colocó bonos por G. 802.074 millones (US$ 113 millones) para financiar gastos presupuestos, principalmente vencimientos de deuda y obras de infraestructura.

A este monto se sumará la nueva partida de G. 81.627 millones (US$ 11,1 millones) que serán subastadas en la fecha, que quedó tras realizar última colocación de bonos soberanos en el mercado internacional.

Los títulos soberanos fueron colocados a fines de junio por un total de US$ 500 millones, de esto US$ 430 millones autorizados por ley de presupuesto y US$ 70 millones autorizados por ley de administración de pasivos.

La cartera indicó en aquel entonces que US$ 430 millones serán utilizados para financiar el presupuesto y US$ 70 millones fueron destinados a la recompra de bonos con vencimiento en 2026.

Aumenta la deuda pública

La deuda pública en el primer semestre se situó en US$ 15.565,6 millones, que equivale a 35,1% del producto interno bruto (PIB).

El monto se incrementó de enero a junio US$ 511,9 millones con respecto a la cifra que había alcanzado en diciembre del año pasado, de US$ 15.053,7 millones, que representaba en ese entonces 36% del PIB.

El incremento del monto obedece a los nuevos préstamos contraídos con organismos financieros multilaterales y la emisión de bonos del Tesoro, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, para financiar el presupuesto.

El 49,3% del endeudamiento total se generó con la emisión de bonos del Tesoro, el 47,2% por préstamos de organismos financieros y el 3,5%, a través de la Ley N° 5074/2013 o también denominada ley llave en mano, destinado a la construcción de rutas.

Con respecto a los pagos realizados a los acreedores en el primer semestre, el monto asciende a US$ 794,6 millones, lo que representa un aumento del 111,6% comparando con el mismo periodo del año pasado.

Las cuotas incluyen la amortización del capital, los intereses y comisiones abonadas a los organismos multilaterales de créditos, a los tenedores de bonos del Tesoro local e internacional y a los inversionistas que realizan obras de infraestructura en el país mediante la ley llave en mano.