La deuda pública durante el gobierno de Mario Abdo ya se incrementó en 93,5%

El Ministerio de Hacienda informó que en el primer semestre del año la deuda asciende a US$ 15.565,6 millones, que equivale a 35,1% del producto interno bruto (PIB). Los compromisos aumentaron US$ 511,9 millones con respecto al monto que había alcanzado en diciembre del año pasado, cuando sumó US$ 15.053,7 millones, que representaba en ese entonces 36% del PIB.

El incremento del monto obedece a los nuevos préstamos contraídos con organismos financieros multilaterales y la emisión de bonos del Tesoro, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, para financiar el presupuesto.

Pero si consideramos la deuda pública total en lo que va del gobierno de Mario Abdo Benítez, considerando 2018 a junio de 2023, aumentó US$ 7.524,7 millones, lo que implica 93,5% más.

Colocación de bonos del Tesoro

Los bonos en el mercado local fueron colocados de febrero a junio por un monto total de G. 802.074 millones (US$ 113 millones).

Entre agosto y setiembre, Hacienda prevé colocar otros G. 82.088 millones (US$ 11,5 millones), que quedó del remanente de la emisión internacional realizada a fines de junio.

En cuanto a la emisión de bonos soberanos, fueron adjudicados en el mercado internacional US$ 500 millones, compuestos de la siguiente manera: US$ 430 millones autorizados por ley de presupuesto y US$ 70 millones autorizados por ley de administración de pasivos, conocida también como ley de “bicicleteo” de deuda.

Hacienda informó que los US$ 430 millones serán utilizados para financiar el presupuesto vigente y US$ 70 millones fueron destinados a la recompra de bonos con vencimiento en 2026.

Deuda de entidades públicas

El informe da cuenta que del total de la deuda, a la administración central le corresponde US$ 13.874,6 millones (31,3%) y a las entidades descentralizadas US$ 1.690,9 millones (3,8% del PIB), aunque esta parte de la cuenta también tiene garantía soberana del Tesoro.

El 49,3% del endeudamiento total se generó con la emisión de bonos del Tesoro, el 47,2% por préstamos de organismos financieros y el 3,5%, a través de la Ley N° 5074/2013 o también denominada ley llave en mano, destinado a la construcción de rutas.