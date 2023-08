Viejos conocidos asumieron como nuevos consejeros de Yacyretá

Uno de los nuevos miembros del Consejo de Administración de Yacyretá, nombrado por decreto del Poder Ejecutivo, es Ángel María Recalde (ex director de Yacyretá y principal negociador de la fallida Nota Reversal del año 2017), en reemplazo de Carlos Jorge Afara Rojas.

También es nuevo consejero Julio Velázquez Tillería (fue ministro de Salud durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, senador cartista durante el mandato de Horacio Cartes y miembro titular del consejo del Instituto de Previsión Social (IPS) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez), en reemplazo de Carlos María Santacruz Sosa.

Fue nombrado miembro del Consejo de Administración Michel Patricio Flores Fernández (quien fue precandidato a gobernador de Misiones por el movimiento Honor Colorado; denunciado en el 2017 por la Contraloría General de la República (CGR) debido a presuntas irregularidades cuando ejercía este la jefatura comunal de Villa Florida, cuyo caso quedó cajoneado), en reemplazo de Víctor Raúl Almirón Achar.

Asimismo, Sebastian Emilio Remesowski Squef (ex concejal municipal de Encarnación), en reemplazo de Ysabelino Nemesio Lichi Leguizamón.

Y Mario Martín Arévalo Fernández (exsenador cartista, que tiene una denuncia en su contra, cajoneada, realizada por el propio extitular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández por presunto tráfico de influencias, al supuestamente mediar para liberar una carga de contrabando), como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante Yacyretá), en reemplazo de Víctor Manuel Miranda Ocampo.

Nuevo director ejecutivo

“Por primera vez, señor presidente, un ñeembuqueño va a ocupar este cargo. Y vamos a honrarlo y a dejar todo de nosotros mismos para trabajar por nuestra área de influencia”, manifestó el nuevo director ejecutivo de Yacyretá, en el acto de posesión del cargo, que se realizó en la sede de la institución ubicada en Asunción.

“Creo que cada funcionario de la entidad binacional Yacyretá, como de Itaipú, somos bendecidos. ¿Quién no quiere estar de funcionario de la entidad?”, añadió.

Aunque nadie le ofreció la palabra, Santiago Peña tomó el micrófono y dijo “pero creo que me puedo dar el lujo de decir una palabra si ustedes me permiten”. Recordó que como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, en setiembre de 2013, fue convocado por el entonces mandatario, Horacio Cartes, para participar de un equipo de trabajo multidisciplinario para preparar los trabajos previos para la negociación con la Argentina del Anexo C. “Llevamos adelante lo que yo creo fue un gran acuerdo, el que lastimosamente por la política se trató de manchar y denominar de alguna manera como negativo, el famoso acuerdo Cartes-Macri, que es un acuerdo ratificado por el Congreso de la Nación del Paraguay”, mencionó.

También estuvo presente en el acto, el director ejecutivo argentino de Yacyretá, Fernando de Vido.