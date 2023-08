¿A qué deudas se refirió el ministro argentino?

En su exposición ante la prensa paraguaya, el ministro de Economía de la Argentina y candidato a la presidencia de su país por Unión por la Patria, Sergio Massa, habló de deuda de stock, de la deuda derivada de los flujos de intercambio de energía, y de la de generación, o sea por energía suministrada.

No obstante, para que el cuadro fuese completo, debió mencionar también la deuda con el Paraguay en razón de territorio inundado, que según los últimos cálculos araña ya los US$ 1.600 millones. Sin embargo, el olvido o la sobrecargada agenda del ministro pudo más.

Comencemos por el principio: 1.- Deuda de stock, US$ 4.500 millones. Si bien no especificó, el monto que mencionó, por aproximación se infiere que habló del saldo de la deuda que la cargaron a la EBY en 2017, cuando el entonces canciller argentino Jorge Faurie firmó con su par paraguayo Eladio Loizaga, la Nota Reversal N° 17.

Recordemos que este documento, por una escasa mayoría colorada, fue aprobada e incluisive defendida en el Congreso nacional en un par de ocasiones. No así en la Argentina, porque sus firmantes y sucesores en el gobierno no se atrevieron a presentarlo siquiera a la consideración de su Legislativo.

Se trata de la deuda por cesión de energía paraguaya a la Argentina

2.- Deuda del flujo de intermcambio. En Paraguay, según el Tratado, es deuda argentina con el Paraguay en concepto de compensación por cesión de energía. Con la iniformación que dio el canciller Ramírez, el pago de US$ 10 millones en ese concepto y de otros tres millones hoy, esa deuda rondaría aún los US$ 70 millones.

3.- Deuda por generación, obviamente se refería a la deuda que la anterior administración de la EBY reclamó al vecino país, la mora resultante del atraso del tesoro argentino en abonar parte de la factura mensual de la EBY por energía suministrada. Los últimos registros indican que en la margen paraguaya de Yacyretá esta deuda acumulada superaba ya los US$ 40 millones.

De los US$ 50/MWh de la tarifa de Yacyretá, US$ 15 paga la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y US$ 35 debió hacerlo el tesoro argentino pero no lo hizo. Comportamiento que dejaba a la entidad sin posibilidades cubrir sus necesidades básicas.