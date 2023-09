Suman críticas sobre resultados del censo 2022 que generan más dudas

Lluvia de críticas por parte de ciudadanos que no fueron censados se manifestaron a través de las redes sociales luego de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelara los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, que arrojó que la población del Paraguay es de 6.109.864 habitantes y no de 7,4 millones como se estimaba para el citado año. Muchos desacreditaron los resultados indicando que el Censo no tuvo el alcance señalado.

Al respecto, Ivan Ojeda titular del INE en entrevista para ABC Cardinal habló de “fenómenos inesperados” que influyeron para que las proyecciones previas al censo sobreestimaran el número de habitantes del país. No obstante, aseguró que la cobertura del Censo 2022 fue del 94% a nivel país.

Agregó que la precisión de las proyecciones se vio afectada por la antigüedad de los datos y por “fenómenos inesperados” como la pandemia de covid-19 y una migración importante de ciudadanos paraguayos a España en la década del 2000.

Población sobreestimada, dice titular del INE

“Teníamos una población sobreestimada”, subrayó. Ojeda justificó que esa imprecisión en las proyecciones se debe al hecho de que estas se elaboraron tomando como base datos demográficos de hace 20 años, del censo de 2002 –el censo nacional de 2012 se realizó con muchas dificultades y no fue considerado exitoso–, incorporando cálculos en base a elementos demográficos como registros de nacimientos y de muertes.

El exvicepresidente, Federico Franco, durante una entrevista a medios reconoció que el Censo del 2012 tuvo fallas y compartió culpa con el gobierno de Fernando Lugo. Dijo también que si los resultados preliminares del Censo actual son reales, se debería replantear muchos indicadores de la economía, incluso el Presupuesto General de la Nación (PGN).

El ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos fue el primero en cuestionar los resultados por la diferencia que hay entre la proyecciones. “Esto llevará prácticamente a diseñar un nuevo Paraguay”, expresó el ministro y adelantó que estarán revistando desde su cartera y con el Banco Central, los datos del Censo a fin de cotejar estas diferencias y realizar los ajustes en las variables económicas.

Cambios en características de la población, según censo

Entre los fenómenos más llamativos que se desprenden del censo de 2022, Ojeda señaló una notable caída en la fecundidad en Paraguay, con un promedio de solo 2,5 hijos por mujer, cuando en décadas pasadas esa cifra llegaba a un promedio superior a los cinco hijos por mujer.

Dijo también que, aunque se observa un crecimiento importante en el número de viviendas, se registra una “reconfiguración de la familia” que resulta en que, en promedio, vivan menos personas por casa. Se observa también un envejecimiento en la población paraguaya, con una población actual mayor de 60 años que llega al 9% de la población, cuando hace décadas llegaba al 4%.