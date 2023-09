Advierten que la caída de la producción de gas en Bolivia puede afectar al país

La prensa local e internacional se está haciendo eco de las declaraciones del presidente de Bolivia, Luis Arce, que anunció que las reservas de gas se están agotando y que, incluso, el país vecino podría llegar a importar este hidrocarburo desde el 2029.

Nuestro país es uno de los compradores principales de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del país vecino y se verá afectado cuando se corte su suministro, según coincidieron expertos del sector. Señalan que se debe cambiar la matriz energética o buscar otros proveedores del producto vital para las familias paraguayas.

Pedro Ballota, ex directivo de la Cámara Paraguaya de Empresas Fraccionadoras de Gas (Capagas), dijo que viene advirtiendo de esta situación inclusive antes de dejar el gremio que mencionó y reiteró que va a afectar al Paraguay, porque “en Bolivia se estaba consiguiendo gas a precio razonable”.

Agregó que Argentina sigue siendo la principal proveedora de nuestro país de este producto y que este país sigue realizando trabajos de prospección para seguir produciendo a través YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.) y otras multinacionales. Pero los precios argentinos son mucho más elevados, acotó.

Además indicó que actualmente ya se está trayendo muy poco GLP de Bolivia y que “el principal mercado que nos exporta hoy es Argentina”, que si por alguna razón deja de vendernos “estaremos jodidos”. En este sentido, añadió que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) tienen que acompañar a las empresas privadas en sus negociaciones o “por lo menos, apoyar” para asegurar la provisión.

Paraguay ya tuvo una crisis del gas

Ballota resaltó que durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos ya se tuvo una crisis del gas, cuando Argentina prohibió la venta de GLP a nuestro mercado debido a sus problemas energéticos. El hecho causó una escasez de gas. En ese momento no hubo apoyo gubernamental, lo que agravó la situación del país, acotó.

“Esas son circunstancias en la que se tienen que saber negociar. Ahora ya se ve que se nos van a venir de vuelta complicaciones con la salida de Bolivia como proveedora y en épocas de frío tendríamos problemas, porque Argentina siempre prioriza su mercado”, exprlicó.

Argentina, principal proveedora de gas este año

Ausberto Ortellado, de Capagas, señaló que recién desde este mes las empresas privadas están importando de nuevo GLP de Bolivia y que entre febrero y agosto todo el producto se traía de Argentina.

En este sentido, mencionó que si Argentina interrumpe su provsión a nuestro a nuestro país complicaría la situación. “A nivel regional no hay quien nos venda, en Brasil, por ejemplo, es muy caro y en otros países no hay posibilidades. Entonces, lo más probable sería que se haga lo que hicimos hace cuatro años, que es ir a buscar en extrazona. Esto en caso de que Argentina no pueda cubrir nuestro mercado”, dijo.

Pero Ortellado cree que difícilmente Argentina volvería a entrar en una crisis del gas, porque tiene pozos nuevos que tienen buena producción. “Bolivia es muy importante para nuestra producción, pero no es el único, por suerte, y si deja de proveernos tenemos que hacer acuerdos más formales con Argentina, que nos dará cierta tranquilidad”, aseveró.

Cambio de la matriz energética

A su turno, el presidente de Petropar, Eddie Jara, señaló que actualmente la estatal no está comprando GLP de Bolivia y que la reducción de las reservas del país vecino sí afectaría al país.

“Bolivia, en los últimos años, fue un suministrador clave para nuestro mercado, sobre todo en invierno, ya que Argentina prioriza su mercado interno y no habilita la exportación hacia Paraguay. Tienen buena calidad y precio razonable”, manifestó.

Respecto a cómo podría afectar a Paraguay la reducción de la producción boliviana, mencionó que podría afectar a Paraguay y que, por ende, “habría que revisar la matriz que utilizamos, para ver otras alternativas”.

Cuando se le preguntó de qué otros mercados podríamos proveernos, indicó que de Argentina y extra zona, pero que esta última alternativa sería más costosa. “Por eso digo que hay que prepararse antes con alternativas válidas”, aseveró.