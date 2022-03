El gas, otro producto que también viene encareciéndose desde 2021

Paraguay no importa gas natural, pero sí el gas licuado de petróleo (GLP), un subproducto que se obtiene del petróleo refinado, a diferencia del otro que se produce de forma natural en procesos de descomposición de materia orgánica (plancton). Así lo explicó a ABC el analista económico, Alfredo Pereira, del equipo de MF Economía/Inversiones.

Según lo indicado, en el 2021 el país importó 74.000 toneladas a un precio promedio de US$ 543 la tonelada, en vista de que Paraguay no produce ese carburante. En enero pasado, en tanto, el precio de la tonelada importada alcanzó US$ 669, lo que se traduce en una suba del 23%.

Lea más: Precio del gas bajará luego de cuatro subas en 2021

Encarecimientos sucesivos

En abril de 2021, el gas doméstico se remarcó en G. 600 por kilo, y el de uso vehicular, G. 300 por litro. En julio subieron G. 800 y G. 400, respectivamente, mientras, el 14 de setiembre, el producto volvió a incrementarse en G. 600 por kilo y G. 300 por litro. En octubre otra vez se encareció el GLP, en el orden de G. 1.200 y G. 600.

En total el gas llegó a subir 3.200 el kilo, así como 1.600 el litro, de forma respectiva. En diciembre bajaron G. 500 y G. 250. Pero en febrero los precios subieron en esa misma proporción que habían bajado en diciembre (G. 500 y G. 250).

¿Por qué Paraguay no importa gas natural, más barato y ecológico? Pereira indicó al respecto que el gas natural requiere como mínimo una infraestructura en gasoductos, y en el caso de no contar con yacimientos propios -bolsas de gas- , el gas licuado importado precisa de plantas de regasificación y nuevamente de una red de gasoductos que permita su transporte, algo que claramente, nuestro país -el de menor desarrollo en infraestructura en esta región-, no cuenta (ver cuadro).

Tendencia al alza

¿Volverá a subir el gas? se pregunta posiblemente el consumidor paraguayo. Es que en 2021 se registraron cuatro alzas de precios en este producto. Bajó en diciembre pero volvió a haber incrementos en febrero pasado, en la misma proporción de esa baja que solo duró menos de dos meses. En total, desde enero del año pasado hasta la fecha, el GLP se encareció en 3.200 por kilo, para el caso de uso doméstico, y el vehicular en G. 1.600 por litro, según los datos del mercado local.

Nuestro diario consultó ayer a la Cámara Paraguaya del Gas (Capagas) si hay planes de nuevos incrementos de precios para este marzo o bien abril, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición. Lo último que se anunció desde el rubro fue que podrían haber subas, ya que el gas que importa Paraguay es un derivado del petróleo, que el viernes último cerró en torno a los 105 dólares el barril en la cotización WTI (West Texas Intermediate), de referencia en esta región y también del país.

Lea más: Desde febrero subieron precios del gas en G. 500 por kilo y G. 250 por litro

El crudo viene teniendo impactos de la guerra de Rusia contra Ucrania que se inició hace más de tres semanas. Aunque el mercado ruso ya tuvo los anuncios de menores compras por parte del mercado europeo que se hicieron antes del inicio de la “operación especial” en territorio ucraniano.

Impacto de la guerra

Precisamente, según señaló Alfredo Pereira, el 8 de marzo, la Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la Unión Europea- anunció que reduciría en dos tercios la importación de gas ruso para fines de este año y de manera total para el 2030. Eso, con las intenciones de reducir los impactos ambientales.

Actualmente el consumo del gas natural representa un 25% de la matriz energética europea. A su vez, el 45% de dicho gas proviene de Rusia. Por su parte, Rusia exporta un 70% de gas a Europa, y en su gran mayoría a través de gasoductos que superan los 2 mil kilómetros, u otros que fueron construidos a más de 200 metros bajo el agua como el Nordstream (cuadro).

Inversiones en infraestructura de miles de millones de dólares permiten que Europa pueda recibir gas a bajo costo, acotó el analista. Desde que se inició el conflicto bélico, Europa amenaza con embargar el suministro de gas ruso, y Rusia a su vez con cortar el envío. Amenazas que no sólo no se cumplieron sino que además al analizar los flujos de envíos, éstos han aumentado, dijo.

Lea más: La UE avanza en el aislamiento de Rusia por su guerra en Ucrania

Según los datos de MF Economía/Inversiones, en 2021 las exportaciones rusas de gas natural alcanzaron US$ 61.800 millones, del cual unos US$ 43.200 millones provienen de Europa. “Esto significa que de Europa fluyen US$ 120 millones diarios, que seguramente han ayudado en estas semanas a financiar la invasión”, apuntó Pereira.

Desempeño económico

“Es difícil predecir si los planes europeos alternativos van a ser factibles, sobretodo aquellos planeados a corto plazo. Probablemente, esta limitación afecte no solo el desempeño económico de la Región, el bienestar de los ciudadanos europeos, sino que además muy probablemente tengan que abandonar sus discursos ‘ecológicos’, por el incremento forzado en la utilización de fuentes no renovables como el carbón térmico. Todo esto también tendrá impacto en el mundo, según se espera”, añadió.

Los números indican que el mercado del gas natural ha tenido un crecimiento importante, con mayor producción y más demanda debido a que no solo cumple con los estándares de eficiencia energética sino que además al ser un hidrocarburo mucho más limpio del punto de vista ambiental, ha ido aumentado la mirada de los inversores. “En efecto, el desarrollo de los barcos metaneros y de mayores plantas de regasificación ha permitido que el crecimiento del comercio internacional se incremente año a año. La presencia de Rusia en el mercado de gas es importante por las reservas que cuenta y por la infraestructura realizada”, puntualizó.

Lea más: Petróleo de Texas sube un 1,7% hasta los 104,7 dólares el barril

¿Qué pasa con las amenazas?

El conflicto agudizó la crisis ya existente, haciendo que los precios de futuros de gas tanto en EEUU como en Europa se disparen. En efecto, si se cortara el flujo con Europa, aparentemente el gas iría redireccionado a Asia, solo que con la salvedad que no todo puede ser redirigido a corto plazo.