Lea cobrará y Giménez trabajará ad honorem en el Consejo de Administración de Itaipú

Ante la consulta de si la jefa de gabinete de la Presidencia, Lea Giménez, decidió recibir el pago de Itaipú, ella respondió que es una definición del presidente de la República, “pero en mi caso sí, yo voy a recibir la remuneración de Itaipú”. Aunque sobre el monto respondió no tener idea.

Desde hace años, el sueldo de los consejeros de la binacional es de más de G. 80 millones mensuales.

La funcionaria defendió la decisión del presidente Santiago Peña de nombrar a ministros del Poder Ejecutivo, pese a las incompatibilidades que se mencionan en la Constitución Nacional para ocupar más de un cargo, sea público o privado. “Se enmarca en el artículo 240, en concordancia con el 237 de la Constitución, y esto a su vez está alineado con lo que son las leyes orgánicas de cada ministerio en cuestión”, dijo.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, también nombrado como consejero de Itaipú, manifestó que él no tiene doble cargo. “Eso está totalmente avalado por el decreto. En el decreto está todo. Es extremamente legal lo que está ocurriendo”, indicó. “En mi caso en particular, el decreto es ad honorem. No voy a cobrar ningún centavo más de lo que ya estoy cobrando como ministro de Industria y Comercio”, agregó.