Paraguay usó solo 23% de la producción de Itaipú en el de 2023

Si enfocamos nuestra observación sobre la mitad de la generación - la parte paraguaya - de la central binacional Itaipú, concluiremos que la ANDE aprovechó el 46,4% y cedió al Brasil 53,64%.

De acuerdo con los registros oficiales, en el lapso comprendido entre enero y agosto del presente año, la producción acumulada de la central binacional alcanzó los 53,570 GWh (1 GWh = 1000 MWh), cantidad de la que la ANDE retiró 12.417 GWh).

Si en los ocho primeros meses de 2023, la central binacional produjo 53.570 GWh, de acuerdo con el Art. XIII del Tratado de Itaipú, 26,785 GWh correspondía al Paraguay, como que utilizó solo 12.417 GWh, se deduce que cedió al sistema brasileño 14.368 GWh.

US$ 10,9/MWh

Visto que el Tratado reduce la operación compra-venta a la de cesión-compensación, es indispensable conocer cuánto recibe el Gobierno paraguayo por cada MWh (1 MWh = 1000 KWh) que entrega al Brasil.

Si en el lapso de referencia el Paraguay cedió 14.368.000 MWh, y recibió del vecino país en concepto de compensación por energía cedida, US$ 154.971.600, al dividir esta suma por la cantidad de energía cedida, accederíamos al valor unitario de US$ 10,9. O sea, el Paraguay entregó su excedente al Brasil por US$ 10,9 el MWh, que debe sumarse al costo de producción de Itaipú, que aún ronda los US$ 40/MWh, con tendencia a la reducción.

En julio último, Argentina importó del Brasil energía por US$ 71,4 el MWh y su promedio de importación trepó a US$ 93,3 el MWh.