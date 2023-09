Estiman quiebre de cosecha en trigo

El ingeniero agrónomo Luis Cubilla, asesor agrícola de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), dijo “Definitivamente este es un año malo para el trigo, y si bien no tenemos todavía números exactos en cuanto pérdidas, creemos que si hablamos de un 50 por ciento no fallamos”.

El profesional confirmó que han realizado recorridos por diversos puntos del país y que la situación no es buena. “Con el paso de los días y el clima cambiante, con jornadas calurosas, lluvias repentinas, alta humedad en el ambiente, son condiciones que se presentaron propicias para la aparición y diseminación de la enfermedad Piricularia también conocida como Brusone”, explicó.

“Está complicado, y ahora se esta complicando más con el comportamiento del clima pues hace calor y llueve, incluso aquellas variedades con tolerancia a la enfermedad igual fueron superadas por las condiciones favorables que se presentaron para la enfermedad. En varios lugares la cosecha empezó, y hay parcelas de 1.000 kilos por hectárea, siendo que muchos tenían la expectativa de llegar a 2.300 por lo menos”, confirmó el ingeniero Cubilla.

Temen que falte semillas para próxima campaña

El agrónomo Alfonso Guerrero, hablo para el programa ABC Rural Radio de los domingos y dijo. “Realmente esta complicada la cosecha, y estábamos conversando con otros productores de que no tenemos registros de que en algún momento se hayan juntado todas estas situaciones de falta de frío, calores, lluvias, vientos y todos favoreciendo a la presencia de la piricularia, y prácticamente el trigo que se sembró ya en abril ya venía enfermo, pero en mi caso, lo que me preocupa más es que podría faltar semillas para la próxima campaña 2024, o si hay, no va ser de buena calidad”.

“Creemos que en esta campaña también se sembró muchas semillas de uso propio, que habitualmente al ser F1 ya van perdiendo esa pureza varietal y al combinarse con la variedades puras ya no se pueden tener cultivos uniformes, por tanto veremos que pasa”, finalizó.

Primera vez en 10 años

Para el productor Breno Batista Bianchi de la zona de Alto Paraná, “Esta es una situación que no la veníamos sufriendo desde hace unos 10 años, y es que el clima no nos ayudo a los productores, y me consta que todos hicieron sus cuidados fitosanitarios en tiempo y forma, pero sabemos que es así. En mi caso, en Agro Santa Rosa sembramos 15 variedades tolerantes a la piricularia o brusone, y solo cuatro fueron las que toleraron el problema”, explico el productor agrícola.