PGN 2024: gobernadores dicen que en almuerzo escolar hay déficit de US$ 281 millones

Los gobernadores departamentales acudieron ayer a la audiencia que lleva a cabo la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para analizar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.

El presupuesto inicial del presente año de las 17 gobernaciones asciende a poco más de G. 1,1 billones (US$ 158,8 millones) y para el año venidero tienen asignados G. 1,2 billones (US$ 165,9 millones), lo que implica un incremento de 4,5%.

La presidenta del Consejo de Gobernadores del Paraguay, gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges, hizo de vocera ante la bicameral, pero luego cada uno de los gobernadores presentes explicaron la problemática de cada departamento.

Zárate de Monges habló de la necesidad de disponer de más recursos y apuntó a que la asignación de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) debería ser del 5%, teniendo en cuenta los retrasos en llegar al 15% establecido en la ley, y no el 2% como lo plantea el Ministerio de Economía.

Puso énfasis en que se debe aumentar los fondos destinados al programa de almuerzo y merienda escolar para ampliar la cobertura a todos los niños y también cumplir con los 188 días establecidos en el calendario.

La titular del Consejo de Gobernadores indicó que para las 17 gobernaciones se presupuestó para el año que viene, en almuerzo, US$ 34 millones, cuando la necesidad es de US$ 283 millones; para la merienda escolar US$ 32 millones, cuando la necesidad es de US$ 64 millones.

Dijo que el déficit total que se tiene en las gobernaciones para cubrir ambos programas es de US$ 281 millones, aunque reconoció que será difícil conseguir todos estos recursos en un año.

Central, la única gobernación con recortes en PGN 2024

La gobernación del departamento Central tiene asignado este año poco más de G. 156.967 millones y para el año venidero G. 149.932 millones, que representa G. 7.034 millones menos y equivale a una reducción del 4,4%.

Es la única gobernación que registra un recorte en su presupuesto, coincidentemente con el cargo del opositor Ricardo Estigarribia (PLRA).

Estigarribia dijo ante la bicameral que le parecía extraño que desde el Ministerio de Economía se argumentara que obedece una menor recaudación en el impuesto inmobiliario, teniendo en cuenta que el año pasado se ingresó 132%.

Solicitó a los miembros de la bicameral que se considere su presupuesto y se reponga, por lo menos, los fondos recortados por la cartera económica.

Los diputados de la oposición Rubén Rubín, Freddy Franco y Johanna Ortega criticaron el recorte realizado por el Poder Ejecutivo a una de las dos gobernaciones administradas por opositores, ya que los 15 restantes gobernadores son del partido colorado y tienen un incremento en sus presupuestos con relación al vigente.

Ortega inclusive, puso énfasis en que si esto no se corrige podría significar claramente una persecución política a la gobernación de Central.

Las 17 gobernaciones que reclaman más recursos son Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

PGN: aumento salarial para gobernadores y juntas

El proyecto de ley de presupuesto 2024 contempla el pago del aumento salarial a los gobernadores y miembros de Juntas Departamentales en dos cuotas.

Los gobernadores y miembros de juntas tiene atadas sus respectivas remuneraciones al sueldo mínimo, entonces cuando se produce una variación como sucedió en el mes de julio pasado del 5,1%, estos deben recibir el incremento en mismo porcentaje dentro del próximo ejercicio.

El artículo 287 del proyecto de PGN 2024, dispone la aplicación gradual del impacto del incremento salarial producto de la variación del salario mínimo legal, el pago del 50% en el mes enero y el 50% restante en el mes de julio.

La decisión de pagar en cuotas viene aplicándose desde este 2023, los gobernadores y miembros de juntas percibieron el 11,4% de aumento registrado en julio de 2022 en dos cuotas: 5,7% en enero y 5,7% en julio.

Este mismo sistema se utilizó para pagar el incremento de 11,4% a los militares y policías activos; en tanto el 16% de aumento destinado a los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se abonó un 8% en marzo y el otro 8% en julio.

Los gobernadores también solicitaron ante la bicameral un aumento salarial para los funcionarios, argumentando que desde hace años no reciben ningún incremento, aunque no mencionaron porcentajes.

Hoy acuden organismos de seguridad

Es la segunda semana de audiencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, presidida por el senador Derlis Osorio (ANR-aliado cartista). Para hoy tiene agendado la visita de las principales autoridades de los organismos de seguridad.

Están convocados el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el comandante de las Fuerzas Militares, Óscar Arnaldo Cardozo; el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez.

También el ministro de Justicia, Ángel Barchini; el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid; y la ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas.

Con la visita de las autoridades de las instituciones del Poder Ejecutivo se pondrá a prueba la prohibición realizada por el presidente de la República, Santiago Peña, de no pedir aumento presupuestario.