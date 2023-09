PGN 2024: universidades plantean suba salarial y fondos para financiar “arancel cero”

En el segundo día de audiencias en la comisión bicameral, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, acudieron las principales autoridades de las universidades nacionales.

La primera en exponer ante los legisladores fue la rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera.

La UNA tiene asignado este año un presupuesto de más de G. 1,5 billones (US$ 215,8 millones) y para el próximo año se prevé G. 1,6 billones (US$ 217,4 millones), lo que implica un leve incremento de G. 12.140 millones (US$ 1,6 millones), variación equivale a 0,7%.

La rectora explicó a los parlamentarios las necesidades que tienen las diferentes facultades y planteó que el proyecto de presupuesto para el año venidero sea aumentado en unos G. 718.000 millones (US$ 97,4 millones).

Lea más: PGN 2024: Corte pide G. 956.000 millones más, suba salarial y nuevos cargos

Vera señaló las inversiones en infraestructura que se precisan, que se pretende recuperar los fondos destinados a crecimiento vegetativo, la nivelación salarial que fue aprobada en 2019 y que se empezó a implementar, pero que resta la segunda y tercer fase.

Además, pidió que se hagan efectivamente las transferencias comprometidas por la aplicación del arancel cero en 2020, ya que al no cumplirse dificulta el trabajo de las facultades por el desfinanciamiento que se genera.

Las universidades nacionales del interior piden aumento

Las autoridades de las universidades nacionales del interior, por su parte, plantearon un aumento total de G. 70.000 millones (US$ 9,5 millones) para las 9 instituciones, según los datos presentados durante la audiencia de la comisión bicameral.

El rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, ofició de vocero de estas universidades y señaló que los proyectos incluyen la nivelación salarial en el sector de funcionarios administrativos y un 20% de aumento para los docentes.

Además, mayores fondos para atender el crecimiento vegetativo de las diferentes universidades, que tienen actualmente un total de 49.000 estudiantes matriculados.

Lea más: PGN 2024: Fiscalía y Defensoría piden más presupuesto, suba salarial y cargos

Rojas, así como lo hizo antes la rectora de la UNA, reclamó la falta de transferencias de fondos para financiar la gratuidad del estudio y que al no cumplirse, no se dispone de fondos para equipamientos, laboratorios, inversiones e incluso para casos de urgencias como contratos de personal.

Dijo que la transferencia que se realiza de recursos no llega a superar el 50% de lo comprometido y es un déficit que se viene arrastrando desde que se implementó el arancel cero para los estudiantes.

Política del Ministerio de Hacienda

La senadora Esperanza Martínez dijo que ayer sobre este tema, que nunca hubo un interés político para establecer el arancel cero y que la falta de transferencia fue una política del Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía, para volver al sistema de cobrar a los estudiantes.

Lea más: PGN 2024: Gobierno presentó ante la comisión bicameral su nuevo plan de convergencia fiscal

Sostuvo que hay plata para aumentar el salario del presidente de la República, del vicepresidente de la República, de los ministros, viceministros y del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), así como de otras autoridades, pero no hay recursos para transferir a las universidades como se estableció.

La senadora insistió en que el problema del arancel cero para las universidades es político, no es una falta de recursos como se pretende hacer creer.

Apenas 12 en la audiencia de la bicameral

Al final de la audiencia el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, senador Derlis Osorio, tomó lista para determinar el número de participantes que seguían hasta el último momento el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.

La audiencia de la cual participaron las principales autoridades de las universidades nacionales, se llevó a cabo ayer de 13:00 a 17:30 horas, y aunque empezó con un número mayor se fue “despoblando” con el correr de la tarde.

Lea más: PGN 2024: proyecto del nuevo gobierno asciende a US$ 15.276 millones

Hay que ir a ver el partido, se escuchó en la transmisión de la sesión, al parecer refiriéndose al partido de Paraguay-Venezuela.

Los legisladores que continuaban en la sala pidieron que se llame lista argumentando que la sesión se fue despoblando con el correr de la tarde y señalando que esto ocurre todos los años, los legisladores se pelean por integrar la referida comisión bicameral y luego la mayoría no aparece.

Osorio señaló que de los 53 miembros que tiene la bicameral (28 diputados y 25 senadores), solo estaban presentes 12 parlamentarios (6 diputados y 6 senadores).

Dijo que pedirá a través de la presidencia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que se llame a la atención a aquellos que no concurren a las sesiones para el estudio del PGN.