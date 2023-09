Sipap gratuito no es sostenible, según banquero

Las transacciones vía Sipap y su versión Sistema de Pagos Instantáneo SPI para transferencias de dinero crecen de manera exponencial. Solo en el 2022 se concretaron 42 millones de transacciones por más de US$ 80.000 millones (el doble del valor del Producto Interno Bruto). La preferencia de los usuarios hacia esta herramienta radica justamente en la gratuidad, en comparación con otras plataformas como los giros vía móviles (Empes) que cobran una comisión en promedio del 4%.

No obstante, para los bancos estas operaciones de captaciones y movimientos de dinero en cuentas no representan un negocio ya que no les generan ningún ingreso.

Al respecto, Alberto Acosta, presidente del Banco Familiar y directivo de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) detalló que la gratuidad del Sipap no será sostenible por mucho tiempo y más aun por el crecimiento explosivo de los canales digitales. El ejecutivo cuestionó la limitación de precios o imposición para que los procesos se mantengan sin costos.

Sipap: facilitador de la inclusión financiera

Acosta reconoció igualmente que el Sipap ha sido en este tiempo un gran facilitador de la inclusión financiera generando apertura de miles de cuentas pero que hoy el desafío para los bancos es cómo rentabilizar estas operaciones, ya que son transacciones que no generan ingresos y la rentabilidad para los bancos proviene por la vía del crédito.

“Finalmente hoy en día la única fuente de ingreso de los bancos son los préstamos y hoy no se consigue convertir esas cuentas pasivas en algún tipo de financiamiento. Va a ser muy complicada la sostenibilidad económica de las operaciones”, reiteró

El ejecutivo bancario dijo que hay preocupación por parte de los bancos por el avance de la regulación en los últimos años, tanto en el Congreso (con la Ley que puso tope a la tasa de interés de las tarjetas); como también desde el Banco Central, que presiona para que procesos, como el Sipap, sean gratuitos.

“Esta es claramente una regulación en los precios. La inclusión debe ser económicamente sostenible, de lo contrario no perdurará”, expresó.

Acosta: reglas deben ser iguales para todos los jugadores

Otro de los cuestionamientos de los banqueros es que las reglas sobre las operaciones no se dan para todos los jugadores de la misma manera, ya que otras operadoras como las Empresas de Medios de Pagos Electrónicos (Empes) realizan transacciones de giros, si bien limitados, cobrando un cierto porcentaje en comisiones, mientras que a los bancos no les permiten cobrar por las transferencias.

Esto lo mencionó en referencia a los giros móviles que gestionan pagos y giros cobrando un porcentaje de comisión por la transacción en promedio del 4%.