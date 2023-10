Hospital Psiquiátrico se convirtió en “depósito”

La ministra de Salud Pública expuso ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso los detalles del proyecto de ley de presupuesto asignado a la institución para el ejercicio 2024.

Salud Pública había iniciado el presente ejercicio con un presupuesto de poco más de G. 8,07 billones (US$ 1.096,6 millones) y para el próximo año se le asignó G. 8,06 billones (US$ 1.094,9 millones), lo que implica una reducción de 0,15%.

Al comparar, sin embargo, el presupuesto vigente al 31 de agosto de G. 8,30 billones (US$ 1.126,8 millones), que ya incluye las ampliaciones otorgadas a la institución, la disminución con relación al monto para el próximo año se amplía a 2,67%.

Lea más: Horror en el “Neuro”: “Está todo mal”, afirmó la ministra de Salud

Uno de los puntos abordados por los parlamentarios es la situación del Hospital Psiquiátrico, en donde los pacientes pasan horrores, denuncias de presuntos abusos sexuales y físicos, con una situación crítica en materia de medicamentos e infraestructura.

La diputada opositora Johanna Ortega le señaló la ministra el referido hospital ya no debería seguir existiendo, porque no pasa un examen básico de derechos humanos y este sistema no existe más en otros países.

45 pacientes que viven en el hospital hace 15 años

Barán respondió que existen 130 pacientes internados y de eso, 45 personas hace 15 años que viven en el hospital abandonados por sus familias.

En ese sentido, dijo que Paraguay está sancionado a nivel internacional debido a que ya no se puede tener internados en forma prolongada a este tipo de pacientes. Citó como ejemplo, que los pacientes mentales deben ser tratados como aquellos que tienen, por ejemplo diabetes, que se descompensan y tras su recuperación vuelven a la casa.

Lea más: Pacientes se manifiestan contra “sistema carcelario” del Hospital Neurosiquátrico

A su criterio tiene que volver a la familia, porque se considera que es el mejor lugar para la recuperación es dentro de la comunidad y en el seno de la familia.

La ministra señaló que el hospital hoy prácticamente se transformó “en un depósito”, que raya los derechos humanos, donde los familiares no asumen la responsabilidad y le dejan internados.

Explicó que la idea es transformar el hospital en un centro de urgencias psiquiátrica, con un hospital del día para devolver a los pacientes a la comunidad.

Las personas con trastornos mentales tiene derecho a atención, a medicamentos y lo más importante el derecho a estar rodeado de sus seres queridos dentro del seno familiar, expresó.