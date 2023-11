Paraguay necesita contar con variedades propias de arroz

“La siembra del arroz en Paraguay se inicia en agosto y va hasta diciembre aproximadamente, pero se concentra más entre agosto a octubre. Este año muchos productores han adelantado la siembra fundamentalmente los que están en la cuenca del río paraguay, y creemos que si todo va bien ya habrá cosecha a partir de diciembre. En los últimos años el área de siembra ha crecido y estaría en torno a las 170.000 hectáreas, y abarcaría los departamentos de Concepción, San Pedro, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Caazapá, Cordillera e Itapúa, entre otros”, empezó explicando el profesional.

Problemas para importar semillas

El ingeniero Ramírez enfatizó que Paraguay debe importar semillas para sembrar cada año. “El poder contar con variedades de arroz no es solo importante para los productores, sino para todo el país, porque hablamos de casi 1.000.000 de toneladas al año de producción de arroz. Hoy día tenemos una enorme dificultad de poder importar semillas para sembrar en nuestro país, y es porque no tenemos un programa de certificación de semillas. Hace 3 años el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA) había lanzado una variedad de arroz, pero que lastimosamente no se ve casi en los campos comerciales”.

Dependemos de variedades foráneas

“Seguimos dependiendo de las variedades foráneas, y creo que eso es un problema potencial, mi sueño es que tengamos nuestras propias variedades, porque al lograr eso podremos producir varios tipos de arroz adaptados, en función a lo que queremos producir y a lo que el mercado pide. Pero eso solo se va a poder conseguir con actividades en conjunto del sector privado y público, creo que es la única forma de avanzar para llegar al objetivo”, señaló en la 730 AM

Conseguir apoyo fuera del país

“Existen organizaciones internacionales que nos pueden apoyar en ese sentido, como por ejemplo el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR), que tiene sede en Colombia, hoy día estamos con dificultades por la falta de pago del costo de membresía y está cortado un poco nuestra provisión y el acompañamiento de nuestras actividades de mejoramiento genético por esa situación”.

Un camino

“Creo que los productores tenemos que ser sensibles a esta situación para poder seguir trabajando en la creación de variedades para nuestro país. Estimo que el arroz estaría ingresando al país casi 300 millones de dólares al año en exportación. Por tanto, creo que si nosotros como productores aportamos 20 centavos de dólares por tonelada exportada, esto no incidiría en los costos y nos permitiría tener nuestras propias variedades. Actualmente, ya tenemos líneas y materiales de arroz que habíamos ingresado al país hace 8 años, creo que solo faltan ajustes, pero debe hacerse en forma y si es posible ya con la creación de un Centro de Investigación del Arroz”.