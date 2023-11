Funcionarios públicos utilizarán firma digital en gestiones administrativas, anuncian

Los titulares de los ministerios de Industria y Comercio (MIC) y de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Javier Giménez y Gustavo Villate, respectivamente, anunciaron la implementación de la firma digital para que funcionarios públicos concreten gestiones administrativas internas. Así lo informaron en la mañana de este jueves 16 de noviembre, en conferencia de prensa.

El ministro Giménez señaló que el trabajo conjunto entre las dos instituciones hizo posible la creación e implementación de la Infraestructura de Clave Pública (ICP) para la Administración Pública del Paraguay, que va a permitir dotar de certificados de firma electrónica a los funcionarios públicos.

“Este trabajo es parte del fomento del gobierno electrónico, implica transparencia, trazabilidad y desburocratización y velocidad, una agilidad en todo lo que hacemos”, manifestó.

Lea más: Tras voraz incendio, MUVH digitaliza procesos del Fonavis

Añadió que la implementación de la firma electrónica se enmarca en la ley de servicios de confianza, cuyo impulso está a cargo del MIC.

El ministro recalcó que los funcionarios públicos pueden firmar documentos de forma rápida y eficiente, sin necesidad de imprimir, escanear o enviar documentos físicos. Señaló que este sistema reduce costos millonarios y promueve la sostenibilidad al disminuir el uso de papel.

Por su parte, el ministro Villate señaló que las firmas son no cualificadas, es decir, para su utilización no es necesario un dispositivo externo sino que se implementa con software. “A nivel de las instituciones públicas nos permite concretar trámites internos que no sean hacia la ciudadanía”, dijo.

Lea más: Cédulas con chip: a la par avanza proyecto para tener este y otros documentos en el teléfono en forma digital

Añadió que se trata de un hito histórico, pues el primer paso importante porque es la primera vez que se aplica en instituciones públicas, en una primera etapa en nueve organismos y el plan es ampliar a todas las gestiones del Estado e incluso aquellas dirigidas a la ciudadanía y los trámites internacionales.

Las instituciones que dispondrán de firma digital

El ministro Villate indicó que se encuentran en etapa de socialización del sistema y su funcionamiento, que serán para gestiones como notas, memorándums, solicitud de vacaciones y otros. Los organismos que dispondrán de la firma digital son: