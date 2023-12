Mejorar confianza, entre prioridades para el Incoop

Sorpresivamente, este martes se dio a conocer el decreto presidencial N° 793, por el cual el presidente de la República Santiago Peña confirmó al economista Blas Cristaldo Moniz para la titularidad del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) para el periodo 2024-2027. Cabe mencionar que la confirmación presidencial se solo a solo días de haberse realizado la asamblea nacional de cooperativas, donde obtuvo preferencia de votos, el titular interino recientemente designado por Peña, Nilton Maidana.

Mejorar confianza

El nuevo titular del Incoop que representa al sector productivo mencionó que uno de los grandes desafíos para el cooperativismo nacional es recuperar la confianza en el sector, y en esto el regulador tiene una gran tarea en fortalecer la fiscalización, la transparencia y la institucionalidad. Entre los desafíos de las autoridades del Incoop están principalmente avanzar en un fortalecimiento institucional del órgano regulador, encargado de la supervisión de unas 650 cooperativas.

En los últimos años se han evidenciado cooperativas quebradas, otras salpicadas en casos de corrupción, incluso vinculación de sus dirigentes con actividades ilícitas como el narcotráfico y el lavado de dinero, pero no como producto de fiscalizaciones propias del Incoop, lo que revela una fragilidad en la supervisión. Uno de los casos más escandalosos del sector fue sin dudas el San Cristóbal, donde su ex titular y ex diputado Carlos Osorio, preso por el caso “Ultranza”, utilizó la estructura de la cooperativa para beneficiarse él y a sus amigos a cambio de favores políticos.

Modernizar gestión

Blas Cristaldo, mencionó que la modernización de las cooperativas, y del ente regulador es otro de los temas esenciales en la agenda, esto considerando que convivimos en un sistema financiero cada vez más competitivo y moderno.

“A partir de eso, uno genera una sensación de confianza y credibilidad. Aqui nuestros pares son la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Seguros (SIS) y uno debe tener suficiente andramiaje para convencer y construir la confianza” afirmó. Cristaldo comentó que recibió instrucciones del presidente Santiago Peña en poner todo el empeño en el fortalecimiento del sector y en sentido también indicó que estarán acompañando un proyecto de Ley para garantía de depósitos del sector.

Integrantes del Consejo

Cristaldo fue uno de los nombres de la terna confirmada en la asamblea nacional de cooperativas el pasado 2 de diciembre, donde además fueron confirmados como representante del sector de Ahorro y Crédito quedó por mayoría de votos Fabia Cáceres, por el sector de producción quedó Marta Méndez, y por los demás tipos de cooperativas, María Vallena, en representación de la Confederación, Carlos Romero