Paraguay aún cede al Brasil el 63% de su energía en la central Itaipú

Los registros prueban que inclusive en los últimos ocho años, de los 39 de producción del complejo binacional Itaipú, el gran beneficiado sigue siendo Brasil.

Si entre el 2016 y noviembre de 2023) Itaipú acumuló una generación de 663.077 GWh (1 GWh = 1000 MWh), de acuerdo con el Art. XIII del Tratado, 331.538,5 GWh pertenecen al Paraguay.

Lea más: Violaron hasta el Art. XIII del Tratado, advierten

Como el mercado eléctrico paraguayo (Sistema Interconectado) solo aprovechó 121.061 GWh, se deduce que el nuestro país, de su energía, en los últimos ocho años del período en estudio, “cedió” al sistema brasileño 210.477,5 GWh, extraordinaria cantidad con la que se podría abastecer a once países con el actual nivel de demanda del mercado eléctrico paraguayo.

En otras palabras, del total que generó la central paraguayo/brasileña entre el 2016 y noviembre de 2023, 331.538,5 GWh pertenecían al Paraguay, pero que solo pudo aprovechar 121.061 GWh, el 35,5% y que debió ceder al sistema interconectado brasileño 210.477,5 GWh, el 63,5%, obviamente a cambio de una especie de “compensación”, que poca relación - o ninguna- tiene con el Justo Precio que menciona el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966 y el mismo Tratado de Itaipú en el tercer párrafo de su Considerando.

US$ 4,3/MWh, el promedio que pagaron al Paraguay en 39 años

En los tres últimos años, la “tarifa” de “compensación”, en promedio, giró en torno a US$ 10/MWh (1 MWh = 1000 KWh), pero si consideramos los 39 años de cesión, ese valor apenas supera los US$ 4/MWh, US$ 4,3/MWh cedido, con mayor precisión.

Lea más: ¿Se respeta el mandato del Tratado acerca de la igualdad de derechos?

Si buscamos un contexto a estos valores, veremos que, según los últimos datos disponibles, el sistema argentino, un gran importador de energía eléctrica del Brasil - también exportador al Brasil- divulgaba que la energía importada le constaba US$ 93,3/MWh.

Según la fuente consultada, de enero a julio de este año, Argentina importó energía para cubrir sus requerimientos internos, llegando al 6% de aporte. Solo en julio, la energía importada de Brasil llegó al 97% de toda la energía que importó. Desde nuestro país, el sistema argentino importó al 1,4% de sus compras a US$ 120/MWh.

El 2023, a diferencia de los años inmediatamente anteriores, se caracterizó por la abundancia de lluvias, luego con abundancia de agua para sus numerosas hidroeléctricas, tanto que se dio el lujo de incluir entre los tipos de energía que genera una especial, obviamente, mientras el agua sobre.

Sequía Vs. lluvias, secuelas sobre las hidroeléctricas

Por consiguiente, en el 2023, la energía de exportación desde Brasil fue mucho más barata gracias a la abundancia de agua, un paisaje muy diferente al que pudo observarse en 2021 y 2022, años de dura sequía y por ende de disminución, en muchos casos drástica, de la generación.

Recordemos que en esos años, la importación, en uno y otro sentido, llegó a registrar precios que traspusieron inclusive los US$ 300/MWh.

Luego, US$ 4,3/MWh que pagó Brasil al Paraguay por su excedente en Itaipú nunca serán justos, inclusive sobre el costo del servicio Itaipú, cuya caída a niveles que ronde los US$ 10/KWmes solo es contenida aún con decisiones políticas.

Lea más: Alguna vez cuantificaremos los beneficios de Itaipú en Brasil?

Apuntemos también que entre el 2016 y noviembre de este año, la demanda de energía eléctrica en nuestro país aumentó de 11.227 GWh a 17.445 GWh (55,4%) , pero que aún quedan otros ocho años, o más, para que pueda consumir toda la energía que le pertenece en Itaipú. Por consiguiente, la consigna de mayor uso en territorio paraguayo seguirá acompañada ineludiblemente por la de exportación real, inclusive al Brasil, pero a precios de mercado.