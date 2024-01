La balanza comercial cerró con superávit de US$ 1.632 millones en el 2023

El reporte de comercio exterior de Paraguay al cierre del 2023 revela que las exportaciones alcanzaron US$ 17.312 millones, en tanto que las importaciones sumaron US$ 15.280 millones, lo que lleva a un resultado superavitario en la balanza comercial de nuestro país por valor de US$ 1.632 millones, destaca el informe presentado por el Banco Central.

Este resultado confirma la recuperación del comercio exterior gracias al repunte de las exportaciones, esto tras un 2022 que cerró con déficit de US$ 1.316 millones que se dio luego de 35 años.

En el último año, las exportaciones alcanzaron cifras sin precedentes, de acuerdo con los registros históricos del BCP totalizando US$ 17.312 millones que representa un aumento del 25% en comparación a las cifras del año 2022. De esta cantidad, las exportaciones registradas representaron el 68,7%, alcanzando US$ 11.890,5 millones.

Según la explicación de los técnicos del BCP, el incremento observado en las exportaciones registradas se encuentra explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, arroz y harina de soja.

Fuerte repunte en soja

De acuerdo con los datos presentados por la banca matriz, la exportación de soja en el 2023 se concretó por valor de US$ 3.424 millones que representa un repunte de 179% en comparación al año 2022 cuando se exportó por valor de US$ 1.226 millones.

Cabe mencionar que este repunte en los envíos de este grano se da justamente por los buenos resultados de producción de la soja, en comparación al año anterior que resultó muy afectada a causa de la sequía.

También presentaron buenos resultados los envíos de harina de soja (51%) y otros derivados agrícolas, la exportación de arroz parbolizado (56%), entre otros. En cuanto a los envíos de carne vacuna, bajaron 12% y totalizaron US$ 1.590 millones.

Por su parte, los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron los US$ 1.019,0 millones, inferior en 1,7% a lo registrado en el mismo periodo del año 2022, detalla el reporte del Banco Central.

Reexportación creció 41%

En lo que respecta a las reexportaciones, alcanzaron un valor de US$ 4.377,4 millones en el último año y representan el 25% del total de exportaciones a nivel país. Estos productos ingresan al país para su reexportación a países vecinos y presentaron un repunte del 40,9% en comparación al año anterior.

Finalmente las importaciones totales alcanzaron US$ 15.280 millones, que representa un aumento del 3,1% con respecto al año 2022.