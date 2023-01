Luego de 35 años, la balanza comercial cerró el 2022 con un déficit de US$ 1.316 millones

De acuerdo con los datos oficiales, las exportaciones totales en el año 2022, alcanzaron un valor de US$ 13.875,0 millones, en tanto que las importaciones del país alcanzaron US$ 15.191,4 millones. Al ser mayor el volumen de las importaciones sobre las exportaciones, es que surge una diferencia o déficit de US$ 1.316 millones, y cierra la balanza comercial con un resultado deficitario, hecho que no se daba hace 35 años.

“Algo sin precedentes en la historia de nuestro comercio exterior, mencionó el economista Daniel Hidalgo, encargado de despacho del Departamento de Estadísticas del Sector Externo durante la presentación de los datos.

Las exportaciones que totalizaron US$ 13.875 millones se vieron afectadas por el menor ingreso principalmente en el rubro de la soja y otros cultivos, a causa de la sequía. Solo el rubro de la soja presentó una caída del 58% en los ingresos frente al año anterior, recaudando un total de US$ 1.226 millones, y la merma fue de US$ 1.749 millones en comparación al 2021, o sea gran parte del déficit obedece justamente a la menor envío y recaudación en este rubro.

Lea más: La exportación de soja cayó 53% hasta octubre

Impacto de la suba de precios

Otro de los motivos que impulsaron este déficit en la balanza comercial obedece al mayor pago por las importaciones que alcanzaron un récord histórico de US$ 15.191 millones, 16% más que en el año anterior. Sin embargo, el mayor pago por las compras realizadas se debe al efecto de suba de precio de los bienes y productos, ya que el volumen importado en el último año asciende a 7,8 millones de toneladas, 13% menos que en el 2021.

Lea más: Suba de precios en combustibles y alimentos aceleraron inflación en enero, según BCP

De acuerdo con los datos divulgados ayer por la banca matriz, en promedio los bienes alimenticios importados presentaron un incremento promedio en sus precios del 43%. Este grupo contiene las frutas, hortalizas, productos congelados, enlatados, lácteos, café. En lo que respecta a las bebidas en general se incrementaron 22%.

Dentro de los bienes intermedios que incluye a los combustibles se nota la mayor variación de precios, según el reporte. Las naftas y gasoil cerraron el 2022 con un incremento medio de sus precios en 49% y 72% respectivamente. En cuanto a los productos químicos también presentaron incremento de más del 70% en sus precios.

Lea más: Balanza comercial cerró a noviembre con un déficit de US$ 1.088 millones

Buena expectativa para el 2023

En lo que respecta al presente año, la expectativa del BCP es que se pueda revertir el déficit en la balanza comercial, y proyectan cerrar con un superávit de US$ 820 millones, por un repunte esperado del 16% en las exportaciones, impulsado por la recuperación del sector agrícola, indicó a su vez el economista jefe de la banca matriz Miguel Mora.

En cuanto a las importaciones se espera un repunte del 9,6%, y con algunos riesgos asociados al tema de precio por un dólar más fortalecido.

El economista indicó igualmente que el mayor ingreso de divisas al país ayudará a atenuar la presión sobre la cotización del dólar que está muy apreciado últimamente, en G. 7.400